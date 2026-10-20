Space-X verdoppelt Umsatz – KI-Ausgaben verdreifacht

Dank eines boomenden KI- und Satellitengeschäfts hat die Firma Space-X ihren Quartalsumsatz mehr als verdoppelt. Die Ausgaben für neue Rechenzentren allerdings hätten sich in den vergangenen Monaten fast verdreifacht, teilte der Raumfahrtkonzern des Milliardärs Elon Musk mit. „Wir stehen vor einem Wendepunkt in den Bereichen Raketenstarts, Vernetzung und KI“, sagte Musk bei einer Telefonkonferenz mit Investoren.





Das US-Unternehmen steigerte die Erlöse demnach deutlich, um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Das stärkste Wachstum verzeichnete die Sparte KI mit einem Plus von 830 Prozent, sie erwirtschaftete 7,56 Milliarden Dollar und löste die Satellitentochter Starlink als wichtigsten Umsatzbringer ab. Dieser Geschäftsbereich verdient sein Geld hauptsächlich mit der Vermietung von Rechenkapazitäten für KI-Entwickler wie Anthropic oder Reflection AI.



Starlink wuchs im Berichtszeitraum um knapp 70 Prozent und erwirtschaftete fast den kompletten operativen Konzerngewinn von 2,79 Milliarden Dollar. Unabhängig von den Geschäftszahlen steht der Satellitenbetreiber auch politisch im Fokus: Die Ukraine wirft dem US-Konzern vor, die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu drosseln und damit die Verteidigung des Landes zu behindern. Die Starlink-Satelliten dienen der Kommunikation auf dem Gefechtsfeld sowie der Steuerung von Drohnenangriffen und der Flugabwehr.