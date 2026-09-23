Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump will Begriff KI mit „Superintelligenz“ ersetzen
Australiens Premier plädiert für ein Handeln im Interesse der Menschheit
Donald Trump kündigt Einführung einer "AI Force" an
Kalifornien könnte Notschalter für KI vorschreiben
Googles KI Gemini hackte ebenfalls andere Unternehmen
Trump will Begriff KI mit „Superintelligenz“ ersetzen
US-Präsident Donald Trump will den Begriff „Superintelligenz“ anstelle der gewohnten Bezeichnung Künstliche Intelligenz etablieren. In amerikanischen Regierungsdokumenten werde künftig von Superintelligenz die Rede sein – und hoffentlich werde der Rest der Welt das übernehmen, sagte Trump vor der UN-Vollversammlung. Der Begriff Künstliche Intelligenz lasse die Technologie „fake“ erscheinen, begründete der US-Präsident seinen Vorstoß. „Und sie ist nicht fake. Sie ist tatsächlich erstaunlich.“
Zugleich bekräftigte Trump, dass er auf eine beschleunigte KI-Entwicklung in den USA setzt – trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. „Ich werde nicht das Wachstum von etwas abwürgen, das größer sein wird als die Industrie-Revolution“, sagte er in New York. Die USA seien bei KI China und dem Rest der Welt weit voraus, und dies werde auch so bleiben.
Zugleich bekräftigte Trump, dass er auf eine beschleunigte KI-Entwicklung in den USA setzt – trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. „Ich werde nicht das Wachstum von etwas abwürgen, das größer sein wird als die Industrie-Revolution“, sagte er in New York. Die USA seien bei KI China und dem Rest der Welt weit voraus, und dies werde auch so bleiben.
Carim Soliman
Digitalverband Bitkom: Deutscher KI-Markt wächst um fast die Hälfte
Der deutsche Markt für Künstliche Intelligenz (KI) wächst in diesem Jahr voraussichtlich um 48 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Deutschland investiere deutlich mehr in KI und generative KI treibe das Wachstum, teilte der Digitalverband Bitkom mit. Der gesamte KI-Markt aus Software, Services und Hardware lege spürbar zu. Generative KI, zu der etwa ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic, Microsoft Copilot oder Google Gemini gehören, habe inzwischen einen Anteil von 40 Prozent an allen KI-Ausgaben. „Bei KI erleben wir den Übergang von der Experimentierphase zu einem breiten Einsatz“, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. „In Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen werden KI-Anwendungen genutzt. Sie machen Produkte besser und Prozesse schneller.“
Den größten Anteil an den Ausgaben habe KI-Software mit 16 Milliarden Euro, was einem Plus von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Auf Dienstleistungen rund um KI entfielen 6,8 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 30 Prozent. Für Hardware werden den Angaben zufolge 5,8 Milliarden Euro ausgegeben und damit knapp ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch im kommenden Jahr soll der Markt demnach kräftig wachsen. Für 2027 würden Ausgaben von 40,3 Milliarden Euro erwartet, was einem Plus von 40 Prozent entspräche, erklärte Bitkom mit Verweis auf Daten des Marktforschungsunternehmens IDC.
Den größten Anteil an den Ausgaben habe KI-Software mit 16 Milliarden Euro, was einem Plus von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Auf Dienstleistungen rund um KI entfielen 6,8 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 30 Prozent. Für Hardware werden den Angaben zufolge 5,8 Milliarden Euro ausgegeben und damit knapp ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch im kommenden Jahr soll der Markt demnach kräftig wachsen. Für 2027 würden Ausgaben von 40,3 Milliarden Euro erwartet, was einem Plus von 40 Prozent entspräche, erklärte Bitkom mit Verweis auf Daten des Marktforschungsunternehmens IDC.
Barbara Klimke
Australiens Premier plädiert für ein Handeln im Interesse der Menschheit
Der australische Premierminister Anthony Albanese hat mittelgroßen Staaten eine wichtige Rolle bei der Eindämmung der Risiken künstlicher Intelligenz zugesprochen. Die Staats- und Regierungschefs, die in den kommenden Tagen an der Versammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, werden über einen internationalen Rahmen für KI beraten, sagte Albanese nach Gesprächen in Kalifornien mit Tim Cook, dem Vorstandsvorsitzenden von Apple.
Albanese fordert eine Zusammenarbeit zwischen den USA und China. Führende US-Firmen ringen mit der Frage, ob sie die Entwicklung verlangsamen sollen – Trump hat Bedenken wegen der Sicherheit der KI als „Schwindel“ abgetan, der es China ermöglichen könnte aufzuholen. „Die Wahrheit ist, dass die beiden Großen die Giganten sind, und deshalb wünschen wir uns eine Zusammenarbeit“, sagte Albanese dem australischen TV-Sender ABC. Trump werde „natürlich im Interesse der USA“ handeln. „Aber wir alle müssen auch im Interesse der Menschheit handeln.“
Donald Trump kündigt Einführung einer "AI Force" an
Der US-Präsident will eine "AI Force" zur Überwachung Künstlicher Intelligenz ins Leben rufen. Am Samstag kündigte er auf seiner Online-Plattform Truth Social an, in naher Zukunft einen KI-Beauftragten zu ernennen. Das Wachstum dieser Branche werde in keiner Weise behindert, schrieb Trump. Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und deren Wachstum beaufsichtigen. Zugleich werde man auf Missbrauch achten, was sich sehr leicht mit dem bestehenden Straf- und Zivilrecht regeln lasse.
Anfang der Woche hatte Trump erklärt, es gebe eine "kranke Verschwörung" gegen KI und Rechenzentren. Dabei wies er Forderungen nach neuen bundesweiten KI-Regeln zurück und betonte, die USA bräuchten für die Regulierung der Technologie lediglich einen starken Präsidenten. Zudem wollen US-Vertreter das Thema KI bei einem Treffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der kommenden Woche ansprechen. Washington und Peking betrachten Fortschritte bei der KI als entscheidend für ihre wirtschaftliche und militärische Wettbewerbsfähigkeit.
KI-Entwicklung USA und China: Wettbewerb und Zusammenarbeit
China beschleunigt die Entwicklung von künstlicher Intelligenz trotz strenger Kontrollen. Die USA halten noch einen Vorsprung, doch der Abstand schrumpft. Beide Länder suchen Dialog über KI-Sicherheit und gemeinsame Regeln.
www.sueddeutsche.de
Ulrike Putz
Kalifornien könnte Notschalter für KI vorschreiben
In der Debatte um existenzielle Risiken künstlicher Intelligenz könnte der US-Bundesstaat Kalifornien eine Notabschalt-Vorrichtung für KI-Software vorschreiben. Ein solcher Mechanismus gehört zu einer Liste von Maßnahmen, zu denen dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom bis Mitte November Vorschläge gemacht werden sollen. Zu weiteren Ideen gehören unabhängige Beobachter in großen KI-Laboren sowie striktere Verpflichtungen, über Sicherheitszwischenfälle zu berichten, wie aus einer von Newsom unterzeichneten Anordnung hervorgeht.
Über einen „Kill Switch“ für künstliche Intelligenz wird schon seit einiger Zeit diskutiert – noch ist aber unklar, ob eine solche Vorrichtung zur Notabschaltung überhaupt realistisch ist.
Kalifornien gilt als wichtigster Standort bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Vor allem in San Francisco und dem Silicon Valley sitzen führende KI-Unternehmen wie der Chat-GPT-Entwickler Open AI, dessen schärfster Rivale Anthropic und Google. Damit könnte der Bundesstaat auch bei der Regulierung eine zentrale Rolle spielen. Newsoms zweite und letzte Amtszeit als kalifornischer Gouverneur endet Anfang kommenden Jahres. Der 58-Jährige gilt als ein möglicher Bewerber der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028.
Über einen „Kill Switch“ für künstliche Intelligenz wird schon seit einiger Zeit diskutiert – noch ist aber unklar, ob eine solche Vorrichtung zur Notabschaltung überhaupt realistisch ist.
Kalifornien gilt als wichtigster Standort bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Vor allem in San Francisco und dem Silicon Valley sitzen führende KI-Unternehmen wie der Chat-GPT-Entwickler Open AI, dessen schärfster Rivale Anthropic und Google. Damit könnte der Bundesstaat auch bei der Regulierung eine zentrale Rolle spielen. Newsoms zweite und letzte Amtszeit als kalifornischer Gouverneur endet Anfang kommenden Jahres. Der 58-Jährige gilt als ein möglicher Bewerber der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028.
Ulrike Putz
Googles KI Gemini hackte ebenfalls andere Unternehmen
Auch Googles KI-Software Gemini hat sich bei Tests ihrer Cybersicherheits-Fähigkeiten in Computersysteme anderer Unternehmen gehackt. Der Internet-Riese ist der vierte Entwickler künstlicher Intelligenz, dessen Programme mit einem solchen Verhalten auffielen, nach Open AI, Anthropic und dem Facebook-Konzern Meta. Google machte die bereits Monate zurückliegenden Vorfälle erst nach einer Nachfrage der Zeitung Wall Street Journal öffentlich.
Demnach gab es drei Fälle, in denen Gemini in Computer anderer Unternehmen eindrang, deren Namen nicht genannt werden. In einem davon erriet die KI Passwörter, um in ein geschütztes System hineinzukommen. In den beiden anderen fand sie Zugangsdaten in einer Datenbank, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Google schrieb.
Die Vorfälle ereigneten sich demnach im Mai – und die Firma Irregular als Testpartner informierte Google im Juli darüber. Aus Sicht des Internetkonzerns sei es nicht notwendig gewesen, die Zwischenfälle öffentlich zu machen, da dabei kein Schaden entstanden sei. Zudem habe die KI die Attacken sofort beendet, als ihr klar geworden sei, dass sie in Systeme eines echten Unternehmens eingedrungen sei – und nicht in eines, das eine Testsimulation war.
In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war künstliche Intelligenz des Chat-GPT-Entwicklers Open AI bei einem Test aus einer abgesicherten Umgebung ausgebrochen und drang ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face, ein. Das hatte den Rivalen Anthropic veranlasst, seine eigenen Testläufe zu überprüfen, wobei weitere Vorfälle ans Licht kamen. Auch Meta räumte danach ein, dass die KI des Konzerns sich wegen einer Fehlkonfiguration des Systems bei einem Testpartner in Computer eines anderen Unternehmens gehackt habe.
Demnach gab es drei Fälle, in denen Gemini in Computer anderer Unternehmen eindrang, deren Namen nicht genannt werden. In einem davon erriet die KI Passwörter, um in ein geschütztes System hineinzukommen. In den beiden anderen fand sie Zugangsdaten in einer Datenbank, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Google schrieb.
Die Vorfälle ereigneten sich demnach im Mai – und die Firma Irregular als Testpartner informierte Google im Juli darüber. Aus Sicht des Internetkonzerns sei es nicht notwendig gewesen, die Zwischenfälle öffentlich zu machen, da dabei kein Schaden entstanden sei. Zudem habe die KI die Attacken sofort beendet, als ihr klar geworden sei, dass sie in Systeme eines echten Unternehmens eingedrungen sei – und nicht in eines, das eine Testsimulation war.
In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war künstliche Intelligenz des Chat-GPT-Entwicklers Open AI bei einem Test aus einer abgesicherten Umgebung ausgebrochen und drang ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face, ein. Das hatte den Rivalen Anthropic veranlasst, seine eigenen Testläufe zu überprüfen, wobei weitere Vorfälle ans Licht kamen. Auch Meta räumte danach ein, dass die KI des Konzerns sich wegen einer Fehlkonfiguration des Systems bei einem Testpartner in Computer eines anderen Unternehmens gehackt habe.
Andrian Kreye
Anthropics Militärprogramme
Dario Amodei wusste sehr wohl, wie er seinen Streit mit Verteidigungsminister Pete Hegseth zum Kampf der Moral (seiner) gegen die Unmoral (Hegseths) stilisierte. Anthropic wollte nicht, dass seine „Large Language Models“ (LLMs) für autonome Waffen und für die Überwachung genutzt werden. Hegseth bestand darauf, dass die KIs keine Beschränkungen haben.
Wie sich nun herausstellt, hat Anthropic zwar keine autonomen Waffensysteme mit KI bestückt. Militärische Anwendungen gibt es aus dem Haus aber trotzdem. Wie mehrere KI-Blogs berichten, wurde Anthropics LLM Claude für Zielvorgaben, Cyberoperations, Überwachung, für die Vorbereitung von Biowaffen, für politische Manipulation und für konventionelle Waffen eingesetzt. In einem Blogeintrag auf der Firmenwebseite sind die Fälle ausführlich dokumentiert. Der Fall zeigt, dass sich keine KI-Firma gegen den Missbrauch oder gegen den Verstoß gegen die eigenen ethischen Richtlinien wehren kann.
Wie sich nun herausstellt, hat Anthropic zwar keine autonomen Waffensysteme mit KI bestückt. Militärische Anwendungen gibt es aus dem Haus aber trotzdem. Wie mehrere KI-Blogs berichten, wurde Anthropics LLM Claude für Zielvorgaben, Cyberoperations, Überwachung, für die Vorbereitung von Biowaffen, für politische Manipulation und für konventionelle Waffen eingesetzt. In einem Blogeintrag auf der Firmenwebseite sind die Fälle ausführlich dokumentiert. Der Fall zeigt, dass sich keine KI-Firma gegen den Missbrauch oder gegen den Verstoß gegen die eigenen ethischen Richtlinien wehren kann.
Ulrike Putz
Open AI macht weitere KI-Probleme öffentlich
Der Chat-GPT-Entwickler Open AI hat neue Zwischenfälle öffentlich gemacht, bei denen sich seine künstliche Intelligenz (KI) in Tests „unerwartet oder besorgniserregend“ verhielt. Bei einem Teil davon geht es abermals darum, dass KI einen erheblichen Aufwand eingeht, um in Testläufen zu schummeln. So versuchte ein KI-Modell Open AI zufolge, von ihm selbst erstellte Dateien ins Netz hochzuladen, nur um sie bei Antworten als Quelle vorweisen zu können. In einem anderen Fall erfand die KI einfach angefragte Daten, weil sie die Informationen nicht finden konnte, und wollte das zunächst verschweigen.
Open AI fand auch ein Problem mit Anweisungen, die die Software gelegentlich an sich selbst hinterließ. Dazu gehörte in einem Fall die Empfehlung, frei von „Rollen und Identitäten“ zu sein, die andere Chatbots zurückhielten. Das Verhältnis zum Nutzer solle dabei als eins unter Gleichen betrachtet werden, hieß es in der Anweisung. Open AI zufolge blieben danach Veränderungen im Verhalten des Modells allerdings aus.
Die Veröffentlichung ist Teil eines neuen Verfahrens von Open AI, solche Probleme offener zu kommunizieren. Dabei geht es vor allem um Fälle, in denen das Vorgehen der KI von den Interessen der menschlichen Benutzer abweicht.
Open AI fand auch ein Problem mit Anweisungen, die die Software gelegentlich an sich selbst hinterließ. Dazu gehörte in einem Fall die Empfehlung, frei von „Rollen und Identitäten“ zu sein, die andere Chatbots zurückhielten. Das Verhältnis zum Nutzer solle dabei als eins unter Gleichen betrachtet werden, hieß es in der Anweisung. Open AI zufolge blieben danach Veränderungen im Verhalten des Modells allerdings aus.
Die Veröffentlichung ist Teil eines neuen Verfahrens von Open AI, solche Probleme offener zu kommunizieren. Dabei geht es vor allem um Fälle, in denen das Vorgehen der KI von den Interessen der menschlichen Benutzer abweicht.
Barbara Klimke
UN-Generalsekretär warnt vor KI-Risiken
UN-Generalsekretär António Guterres hat vor rasant wachsenden Gefahren durch Künstliche Intelligenz gewarnt. Er stellt sich mit dieser Aussage auch gegen US-Präsident Donald Trump. Vor der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche in New York hat Guterres eine stärkere Überwachung der Technologie gefordert. Es sei die oberste Pflicht jeder Regierung, ihre Bürger zu schützen – auch vor den Bedrohungen durch KI, sagte er. Führende KI-Nationen müssten gemeinsame Leitplanken einziehen, um eine globale Katastrophe zu verhindern.
Trump hatte Bedenken aus der Branche dagegen heruntergespielt. Die USA verfügten bereits über ausreichende Schutzmaßnahmen, um KI-Unternehmen zu regulieren, erklärte der Präsident. Zudem profitiere China von den Zweifeln an der KI-Entwicklung.
Die öffentliche Sorge über die potenziellen Gefahren der Technologie wächst. Vergangene Woche war der Forscher Jacob Coxon vom KI-Unternehmen Anthropic unter anderem mit der Begründung zurückgetreten, Entwickler glaubten ernsthaft, KI könnte die Menschheit bis Ende des Jahrzehnts auslöschen. Guterres drängt seit Langem auf eine globale Regulierung und rief 2023 ein UN-Beratergremium ins Leben.
Trump hatte Bedenken aus der Branche dagegen heruntergespielt. Die USA verfügten bereits über ausreichende Schutzmaßnahmen, um KI-Unternehmen zu regulieren, erklärte der Präsident. Zudem profitiere China von den Zweifeln an der KI-Entwicklung.
Die öffentliche Sorge über die potenziellen Gefahren der Technologie wächst. Vergangene Woche war der Forscher Jacob Coxon vom KI-Unternehmen Anthropic unter anderem mit der Begründung zurückgetreten, Entwickler glaubten ernsthaft, KI könnte die Menschheit bis Ende des Jahrzehnts auslöschen. Guterres drängt seit Langem auf eine globale Regulierung und rief 2023 ein UN-Beratergremium ins Leben.
Barbara Klimke
KI führt zu mehr Klagen bei Sozialgerichten
Künstliche Intelligenz wird zunehmend für das Erstellen von Klagen und Anträgen genutzt. Darauf lassen die Beobachtungen von acht niedersächsischen Sozialgerichten, dem Sozialgericht Bremen und dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen schließen, wie ein Sprecher des Landessozialgerichts mitteilte. Seit Anfang des Jahres gibt es demnach einen deutlichen Anstieg der Eingangszahlen.
Nach Einschätzung der Vizepräsidentin des Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Lioba Huss, ist der starke Anstieg der Verfahrenseingänge überwiegend auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Die KI rate erfahrungsgemäß häufig zur Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes; sie ermögliche Menschen, ohne größeren Aufwand und Kostenrisiko ihr Anliegen bei den Gerichten vorzubringen.
Nach Einschätzung der Vizepräsidentin des Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Lioba Huss, ist der starke Anstieg der Verfahrenseingänge überwiegend auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Die KI rate erfahrungsgemäß häufig zur Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes; sie ermögliche Menschen, ohne größeren Aufwand und Kostenrisiko ihr Anliegen bei den Gerichten vorzubringen.
Bei den niedersächsischen Sozialgerichten gingen im ersten Halbjahr 2026 mehr als doppelt so viele Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz und rund 21 Prozent mehr Klagen ein als im ersten Halbjahr 2025. Das Sozialgericht Bremen verzeichnete eine Steigerung um rund 48 Prozent. Beim Landessozialgericht, das für Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Sozialgerichte zuständig ist, setze sich die Tendenz fort, sagte der Sprecher des Landessozialgerichts. Besonders betroffen seien das Krankenversicherungsrecht und sozialrechtliche Rechtsgebiete, „in denen um existenzsichernde Leistungen gestritten wird“ – etwa bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, dem Arbeitslosengeld oder der Sozial- und Eingliederungshilfe.
Bei den Gerichten führe dies zu höherem Bearbeitungsaufwand. Die Vizepräsidentin des Landessozialgerichts verwies darauf, dass mittels KI erstellte Schreiben oft umfangreich sind, aber nur einen geringen Bezug zum Einzelfall des Antragstellers enthalten. Zudem komme es vor, dass die KI auch Gerichtsentscheidungen zitiere, die es überhaupt nicht gibt oder die keinen erkennbaren Bezug zum Verfahren haben.
Bei den Gerichten führe dies zu höherem Bearbeitungsaufwand. Die Vizepräsidentin des Landessozialgerichts verwies darauf, dass mittels KI erstellte Schreiben oft umfangreich sind, aber nur einen geringen Bezug zum Einzelfall des Antragstellers enthalten. Zudem komme es vor, dass die KI auch Gerichtsentscheidungen zitiere, die es überhaupt nicht gibt oder die keinen erkennbaren Bezug zum Verfahren haben.
Open AI: Arbeiten gemeinsam mit Anthropic und Google an KI-Sicherheit
Zusammen mit seinen wichtigsten Konkurrenten Anthropic und Google arbeitet Open AI daran, die Sicherheitsprobleme von Künstlicher Intelligenz in den Griff zu bekommen. Damit reagieren führende KI-Anbieter auf Sorgen, dass die neue Technologie eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Bedrohung darstellt.
Chris Lehane, Leiter der globalen Politikabteilung bei OpenAI, erklärte am Dienstag, dass die Zusammenarbeit mit Anthropic und Google bereits seit mehreren Wochen im Gange sei. „Es ist besser, gemeinsam daran zu arbeiten, der Sicherheit Vorrang einzuräumen“, sagte Lehane bei einer Pressekonferenz in Washington. Lehane war einer von vielen, die sich zu möglichen staatlichen Maßnahmen zur Regulierung von KI äußerten. Zu ihnen gehörten politische Akteure wie der US-Senator Bernie Sanders und der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon ebenso wie Persönlichkeiten aus der Tech-Branche, etwa Jensen Huang, der Vorstandsvorsitzende von Nvidia.
Die Besorgnis über die existenziellen Risiken der KI rückte in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Dario Amodei, Geschäftsführer von Anthropic, am Samstag einen 3 800 Wörter langen Aufsatz veröffentlicht hatte. In diesem rief er dazu auf, die Entwicklung der fortschrittlichsten Systeme zu drosseln, damit Forscher potenzielle Gefahren besser verstehen können. Amodeis Aufruf wurde umgehend von OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman und SpaceX-Chef Elon Musk unterstützt.
Chris Lehane, Leiter der globalen Politikabteilung bei OpenAI, erklärte am Dienstag, dass die Zusammenarbeit mit Anthropic und Google bereits seit mehreren Wochen im Gange sei. „Es ist besser, gemeinsam daran zu arbeiten, der Sicherheit Vorrang einzuräumen“, sagte Lehane bei einer Pressekonferenz in Washington. Lehane war einer von vielen, die sich zu möglichen staatlichen Maßnahmen zur Regulierung von KI äußerten. Zu ihnen gehörten politische Akteure wie der US-Senator Bernie Sanders und der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon ebenso wie Persönlichkeiten aus der Tech-Branche, etwa Jensen Huang, der Vorstandsvorsitzende von Nvidia.
Die Besorgnis über die existenziellen Risiken der KI rückte in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Dario Amodei, Geschäftsführer von Anthropic, am Samstag einen 3 800 Wörter langen Aufsatz veröffentlicht hatte. In diesem rief er dazu auf, die Entwicklung der fortschrittlichsten Systeme zu drosseln, damit Forscher potenzielle Gefahren besser verstehen können. Amodeis Aufruf wurde umgehend von OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman und SpaceX-Chef Elon Musk unterstützt.
Ulrike Putz
Open AI befürwortet US-Gesetze gegen KI-Einsatz für Biowaffen
Der Chat-GPT-Entwickler Open AI unterstützt mehrere parteiübergreifende Gesetzesentwürfe im US-Kongress. Diese sollen verhindern, dass Modelle der Künstlichen Intelligenz die Gefahr von Biowaffen und synthetischen Viren erhöhen, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mitteilte.
Konkret unterstütze OpenAI den „Web of Biological Data Act“, den „AI-Ready Bio-Data Standards Act“ und den „Scale Biology Act“. Zudem befürworte das Unternehmen eine zentrale Bestimmung des „FRONTIER Act“. Diese sieht vor, dass führende KI-Firmen unabhängige Prüfer zur Bewertung der Sicherheit ihrer Modelle einsetzen müssen. Vergangene Woche hatte Open AI bereits verpflichtende nationale Sicherheitsanforderungen für KI in den USA gefordert.
Konkret unterstütze OpenAI den „Web of Biological Data Act“, den „AI-Ready Bio-Data Standards Act“ und den „Scale Biology Act“. Zudem befürworte das Unternehmen eine zentrale Bestimmung des „FRONTIER Act“. Diese sieht vor, dass führende KI-Firmen unabhängige Prüfer zur Bewertung der Sicherheit ihrer Modelle einsetzen müssen. Vergangene Woche hatte Open AI bereits verpflichtende nationale Sicherheitsanforderungen für KI in den USA gefordert.
„Die USA können die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten KI nicht bremsen und darauf vertrauen, dass China dasselbe tut.“SZ-Korrespondent Gregor Scheu
KI-Entwicklung USA und China: Wettbewerb und Zusammenarbeit
China beschleunigt die Entwicklung von künstlicher Intelligenz trotz strenger Kontrollen. Die USA halten noch einen Vorsprung, doch der Abstand schrumpft. Beide Länder suchen Dialog über KI-Sicherheit und gemeinsame Regeln.
www.sueddeutsche.de
Sara Peschke
Warnung in die falsche Richtung
Wenn die KI-Giganten vor ihren Erfindungen warnen, geht es immer gleich ums Ende der Welt. Sie nennen es „existential risk“. Dabei hat KI längst drastische Folgen im Alltag, etwa im Job-Bereich. Wollen die großen Chefs davon vielleicht nur ablenken? Dieser Frage geht Andrian Kreye in einem Feuilleton-Essay nach:
Anna Schimpp
Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
In der Debatte um Sicherheit in der Künstlichen Intelligenz haben Experten bei einem Sicherheitsforum in Peking einen Dialog zwischen den KI-Vorreiterländern USA und China gefordert. In den Beziehungen zwischen den USA und China sei KI ein Bereich für Zusammenarbeit und Wettbewerb, sagte der US-Experte für Sicherheitsfragen in Asien, David Finkelstein, zum Auftakt des Xiangshan-Forums. „Allein aus diesen beiden Gründen müssen sich beide Seiten zusammensetzen und darüber sprechen“, sagte er.
Finkelstein sieht zudem Redebedarf beim KI-Einsatz im Militär. „Wie wird KI beim Befehligen und der Kontrolle von Nuklearwaffen eingesetzt?“, nannte er beispielhaft bei einer Podiumsdiskussion. Der frühere chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, verwies dabei auf die Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der von China ausgerichteten KI-Weltkonferenz in Shanghai im Juli. Der Grundgedanke sei, dass der Mensch im Mittelpunkt stehe und KI für das Gute eingesetzt werde.
Finkelstein sieht zudem Redebedarf beim KI-Einsatz im Militär. „Wie wird KI beim Befehligen und der Kontrolle von Nuklearwaffen eingesetzt?“, nannte er beispielhaft bei einer Podiumsdiskussion. Der frühere chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, verwies dabei auf die Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der von China ausgerichteten KI-Weltkonferenz in Shanghai im Juli. Der Grundgedanke sei, dass der Mensch im Mittelpunkt stehe und KI für das Gute eingesetzt werde.
Jüngst hatten Vorschläge von KI-Firmenchefs aus den USA, die Entwicklung von KI wegen Sicherheitsbedenken zu verlangsamen, eine Debatte ausgelöst. In China stieß die Idee auf Widerstand und wurde in Staatsmedien als Strategie aus Zeiten des Kalten Krieges bewertet. In China befürchten Experten, mit dem Dialogvorschlag wollten die USA die chinesische Aufholjagd im Bereich KI bremsen. Die Diskussion kommt vor dem erwarteten USA-Besuch Xis am 24. September.