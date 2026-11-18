Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. „In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob, haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen.“ Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. „Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust“.





Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. „Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gilt: Grundsätzlich ist niemand mehr immun.“