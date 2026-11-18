Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nvidia: Keine Pläne für Huangs Rückkehr als CEO
Kalifornien verklagt Open AI wegen Hacking-Attacken
Nahles: „800 000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen“
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen 13 Milliarden Liter Wasser
KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang
Barbara Klimke
Nvidia: Keine Pläne für Huangs Rückkehr als CEO
Nvidia hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang selbst hatte wenige Stunden zuvor auf Plädoyers für seine Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Kalifornien verklagt Open AI wegen Hacking-Attacken
Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den ChatGPT-Entwickler Open AI wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen künstliche Intelligenz verklagt. Open AI habe gefährliche KI-Modelle entwickelt und sie ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen getestet, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta bei Ankündigung der Klage. Der Bundesstaat wirft der Firma unter anderem unfairen Wettbewerb durch Missachtung von Sorgfaltspflichten vor. Open AI hat den Sitz in der kalifornischen Tech-Metropole San Francisco.
Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von Open AI hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach KI des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und hackte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face. Wie sich danach herausstellte, drang auch KI anderer Entwickler – des Open-AI-Rivalen Anthropic sowie von Google und dem Facebook-Konzern Meta – bei Tests in Systeme anderer Unternehmen ein.
Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von Open AI hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach KI des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und hackte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face. Wie sich danach herausstellte, drang auch KI anderer Entwickler – des Open-AI-Rivalen Anthropic sowie von Google und dem Facebook-Konzern Meta – bei Tests in Systeme anderer Unternehmen ein.
Carim Soliman
Nahles: „800 000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen“
Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. „Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800 000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen“, sagte Nahles dem Handelsblatt.
„„Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Ich wünsche mir trotzdem mehr Investitionen in KI in Deutschland. Aber nur wenn sie Produktivität bringen, nicht, weil es schick ist.““Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit
Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. „In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob, haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen.“ Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. „Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust“.
Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. „Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gilt: Grundsätzlich ist niemand mehr immun.“
KI-Risiken: Macron bringt internationale Akteure zusammen
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte.
Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, so Macron.
Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren die Ministerpräsidenten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland und die Ministerpräsidentin von Japan dabei. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sowie Vertreter aus Ländern wie Bahrain und Sierra Leone schalteten sich demnach dazu. Ebenso nahmen die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith teil.
Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge „reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit“. Man müsse gemeinsam handeln. Weitere Details zu seiner internationalen Initiative wurden bislang nicht mitgeteilt.
Carim Soliman
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen 13 Milliarden Liter Wasser
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen laut einer Greenpeace-Berechnung so viel Wasser wie eine Großstadt mit 275 000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr hätten Rechenzentren für Cloud-Dienste und KI-Anwendungen rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung benötigt, teilte die Klimaschutzorganisation am Freitag in Hamburg mit. Der Wasserverbrauch könnte demnach angesichts mehrerer geplanter neuer Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr steigen.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
Laut dem Branchenverband Bitkom stieg der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland 2026 auf rund 23 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: Berlin verbraucht im Jahr etwa 14 Milliarden Kilowattstunden Strom. Bis 2030 steigt der Bedarf den Berechnungen zufolge auf bis zu 38 Milliarden Kilowattstunden. Der Wasserverbrauch je Kilowattstunde Anschlussleistung liege mit 0,1 Litern auf einem geringen Niveau. Insgesamt gibt es laut der Bitkom-Studie aktuell mehr als 2000 Rechenzentren in Deutschland.
Carim Soliman
KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang
Der OpenAI-Rivale Anthropic hat seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden Dollar angehäuft. Der Umsatz sprang unterdessen von 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum in den ersten neun Monaten 2026 auf 33,2 Milliarden Dollar. Das geht aus dem aktualisierten Börsenprospekt hervor. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres waren rote Zahlen von 25 Milliarden Dollar angelaufen.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.
Philipp Bovermann
Wien will ein Zentrum der Uno zu KI-Sicherheitsforschung werden
Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker stellte den Vorschlag am Mittwoch bei der TEDAI Vienna vor. "Als einer der Amtssitze der Vereinten Nationen ist Wien ein idealer Ort dafür", sagte er bei der Eröffnungsfeier der Konferenz in einem Festsaal der Hofburg. In der österreichischen Hauptstadt sitzen bereits die Atomenergiebehörde und weitere UN-Organisationen. Details nannte er einstweilen nicht. Staatssekretär Pröll hatte die Initiative wenige Stunden zuvor beim "High-Level Virtual Meeting on the Control of Frontier AI Models" eingebracht, das auf Initiative der Regierungschefs von Finnland und Norwegen stattfand.
Rechteinhaber von Elvis Presley verklagen Anthropic
Nachdem bereits die Universal Music Group und andere Verlage das KI-Unternehmen wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt hatten, droht Anthropic nun ein weiterer Prozess. Die New York Times berichtet, dass die Verwalter der Musik von Elvis Presley Klage eingereicht haben, weil das KI-Unternehmen unerlaubt 274 Songs des „King of Rock ’n’ Roll“ genutzt haben soll. Von Anthropic hieß es, man sei mit den Vorwürfen nicht einverstanden und werde sich dagegen verteidigen.
Diese Urheberrechtsverletzung soll teuer werden: 150 000 US-Dollar pro Song fordern die Kläger, insgesamt mehr als 41 Millionen. Das ganze Geschäftsmodell von Anthropic basiere auf „Urheberrechtsverletzungen in einem nie gesehenen Ausmaß“, zitiert die NYT aus der Klage. Die Verwalter von Presleys Musik werfen dem KI-Unternehmen zudem vor, Maßnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben.
Diese Urheberrechtsverletzung soll teuer werden: 150 000 US-Dollar pro Song fordern die Kläger, insgesamt mehr als 41 Millionen. Das ganze Geschäftsmodell von Anthropic basiere auf „Urheberrechtsverletzungen in einem nie gesehenen Ausmaß“, zitiert die NYT aus der Klage. Die Verwalter von Presleys Musik werfen dem KI-Unternehmen zudem vor, Maßnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben.
Ulrike Putz
Medien: KI von Anthropic umgeht Bezahlschranke für US-Wählerdaten
Das KI-Modell Claude von Anthropic hat einem Bericht des Nachrichtenportals Axios vom Sonntag zufolge eine Bezahlschranke umgangen und ohne menschliche Autorisierung auf öffentlich zugängliche Wählerdaten des US-Bundesstaates Georgia zugegriffen. „In einem Trainingsdurchlauf griff Claude auf zusammengefasste Stimmenzahlen zu und rief Daten ab, die der Bundesstaat der Öffentlichkeit gegen eine Gebühr zur Verfügung stellt“, teilte Anthropic gegenüber Axios mit. Die KI habe dabei aber nicht auf das Wählerregistrierungssystem des Bundesstaates zugegriffen und auch Wahldaten seien nicht geändert oder abgerufen worden.
Anthropic hatte bereits Anfang des Monats mitgeteilt, Beispiele dafür gefunden zu haben, dass Claude Beschränkungen umgangen habe, um an Daten zu gelangen, die durch einen Token oder eine Gebühr geschützt waren. In einigen dieser Fälle sei es um Websites von US-Behörden auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene gegangen. Anthropic und das für Wahlen zuständige Büro des Secretary of State von Georgia äußerten sich außerhalb der regulären Geschäftszeiten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht. Reuters konnte den Axios-Bericht demnach nicht unmittelbar überprüfen.
Ulrike Putz
Musk: Space-X sichert sich 40 Milliarden Dollar für KI-Chips
Das Raumfahrtunternehmen Space-X hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Grafikprozessoren abgeschlossen. Dies teilte Firmenchef Elon Musk auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die gute Bonitätseinstufung des Unternehmens sowie die Einnahmen aus dem Satelliten-Internetdienst Starlink und dem Geschäft mit Raketenstarts hätten den Zugang zu Krediten gesichert. Es handele sich in erster Linie um kündbare Schuldtitel für den Kauf von Grafikprozessoren, die im ersten und zweiten Quartal eintreffen würden, erklärte Musk. Für das laufende Quartal sei dies kein wesentlicher Faktor.
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang des Monats gemeldet, dass Space-X mit Banken und Vermögensverwaltern über die Beschaffung von 40 Milliarden Dollar für den Kauf von KI-Chips des US-Konzerns Nvidia verhandele. Die Finanzierung unterstreicht den enormen Kapitalbedarf des KI-Booms, da Technologieunternehmen darum wetteifern, sich fortschrittliche Prozessoren zu sichern und die für die KI-Entwicklung erforderliche Rechnerinfrastruktur aufzubauen.
Barbara Klimke
Großbritannien investiert 800 Millionen Dollar in KI-Sicherheit
Die britische Regierung stellt rund 600 Millionen Pfund (etwa 800 Millionen Dollar) für die Abwehr von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch künstliche Intelligenz zur Verfügung. Ziel sei es, dass ein neues Labor für biologische Sicherheit zu einer wichtigen globalen Einrichtung werde, die „weltweit führende wissenschaftliche Expertise zusammenbringt, um die Menschen vor neuen biologischen Bedrohungen zu schützen“, sagte der britische KI-Minister Kanishka Narayan. In dieses Labor fließen 100 Millionen Pfund, weitere 65 Millionen Pfund sind für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen gegen Krankheitserreger vorgesehen.
Die Technologieunternehmen Open AI und Anthropic unterstützen das Vorhaben mit Gutschriften für die Nutzung ihrer KI-Modelle im Wert von bis zu 200 Millionen Pfund. Auch Google Deepmind und das Londoner Start-up Basecamp Research leisten Hilfe. Die Regierung in London stattet zudem das bestehende britische KI-Sicherheitsinstitut mit zusätzlichen 120 Millionen Pfund aus. 130 Millionen Pfund sind für die Verbesserung der Cyberabwehr kritischer Infrastruktur vorgesehen. Der Rest des Geldes verteilt sich auf Forschung, Robotik und regionale Projekte.
Zum Vergleich: Allein das KI-Unternehmen Anthropic verzeichnete im vergangenen Jahr Betriebsausgaben von mehr als zwölf Milliarden Dollar.
Zum Vergleich: Allein das KI-Unternehmen Anthropic verzeichnete im vergangenen Jahr Betriebsausgaben von mehr als zwölf Milliarden Dollar.
Carim Soliman
Großbank Barclays streicht nach KI-Investitionen 5000 Jobs
Die britische Großbank Barclays will bis Ende des Jahres 5000 Stellen abbauen. Möglich wird das unter anderem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden.
Der Stellenabbau ist demnach Teil größerer Sparmaßnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93 000 Beschäftigten. Der Großteil der Einsparungen betreffe das Privatkundengeschäft, teilweise aber auch das Investmentbanking. Abgebaut werden demnach überwiegend Stellen in internen Unterstützungs- und Zentralfunktionen. Dazu zähle auch der Abbau von Entwicklerstellen, da künstliche Intelligenz die Produktivität erhöhe.
Bis Ende des Jahres will Barclays circa 300 Millionen Pfund (rund 358 Millionen Euro) einsparen. Damit geht ein dreijähriges Maßnahmenpaket zu Einsparungen und Investitionen in Technologie zu Ende. Für das dritte Quartal dieses Jahres verzeichnete die Großbank einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (circa 2,74 Milliarden Euro) – zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Der Stellenabbau ist demnach Teil größerer Sparmaßnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93 000 Beschäftigten. Der Großteil der Einsparungen betreffe das Privatkundengeschäft, teilweise aber auch das Investmentbanking. Abgebaut werden demnach überwiegend Stellen in internen Unterstützungs- und Zentralfunktionen. Dazu zähle auch der Abbau von Entwicklerstellen, da künstliche Intelligenz die Produktivität erhöhe.
Bis Ende des Jahres will Barclays circa 300 Millionen Pfund (rund 358 Millionen Euro) einsparen. Damit geht ein dreijähriges Maßnahmenpaket zu Einsparungen und Investitionen in Technologie zu Ende. Für das dritte Quartal dieses Jahres verzeichnete die Großbank einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (circa 2,74 Milliarden Euro) – zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Barbara Klimke
Anthropic verteidigt Nutzung von Songtexten für KI-Training
Die KI-Firma Anthropic will eine Klage von Musikverlagen wegen der Nutzung von Millionen Songtexten zum Training ihres Chatbots Claude abwehren. Das Unternehmen berief sich vor einem Gericht in Kalifornien auf die sogenannte „Fair Use“-Doktrin des US-Urheberrechts. Diese erlaubt unter bestimmten Umständen die Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Erlaubnis der Rechteinhaber.
Universal Music Group und andere Verlage hatten Anthropic verklagt, weil das Training des Chatbots ihre Urheberrechte verletze. Die zuständige Richterin traf zunächst keine Entscheidung.
Universal Music Group und andere Verlage hatten Anthropic verklagt, weil das Training des Chatbots ihre Urheberrechte verletze. Die zuständige Richterin traf zunächst keine Entscheidung.
Die Anwältin von Anthropic, Sonal Mehta, argumentierte, das KI-Training führe zur Schaffung neuer, sogenannter transformativer Inhalte und falle damit unter die „Fair Use“-Regelung. Der Anwalt der Verlage, Matt Oppenheim, entgegnete, Anthropic missbrauche die Texte, um konkurrierende Inhalte zu erstellen, die menschlichen Songschreibern schadeten. Oppenheim zufolge habe es innerhalb von sechs Monaten fast 120 000 Anfragen an Claude gegeben, „synthetische“ Liedtexte zu erstellen. Große Sprachmodelle wie Claude könnten den Markt „sehr leicht mit KI-generierten Inhalten überschwemmen“.
Die Entscheidung in dem Fall gilt als wegweisend. Autoren, Nachrichtenagenturen und Künstler haben ähnliche Klagen gegen Technologiekonzerne wie Open AI und Meta eingereicht. Die Frage des „Fair Use“ ist dabei von zentraler Bedeutung. Bisherige Urteile in den USA zu ähnlichen Fällen fielen unterschiedlich aus, was zu Rechtsunsicherheit geführt hat. Die Musikverlage hatten 2023 geklagt. Sie werfen Anthropic vor, die Urheberrechte an Hunderten Liedern von Künstlern wie Beyonce und den Rolling Stones verletzt zu haben.
Barbara Klimke
Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI
Der Facebook-Konzern Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar (circa 120 Mrd Euro) in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert haben. Die Firma hob das untere Ende der Spanne der Ausgabenprognose erneut um fünf Milliarden Dollar an. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem Chat-GPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.
Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Konzernumsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu; zum Konzern gehören auch der Chatdienst WhatsApp, die Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.
Barbara Klimke
Space-X verdoppelt Umsatz – KI-Ausgaben verdreifacht
Dank eines boomenden KI- und Satellitengeschäfts hat die Firma Space-X ihren Quartalsumsatz mehr als verdoppelt. Die Ausgaben für neue Rechenzentren allerdings hätten sich in den vergangenen Monaten fast verdreifacht, teilte der Raumfahrtkonzern des Milliardärs Elon Musk mit. „Wir stehen vor einem Wendepunkt in den Bereichen Raketenstarts, Vernetzung und KI“, sagte Musk bei einer Telefonkonferenz mit Investoren.
Das US-Unternehmen steigerte die Erlöse demnach deutlich, um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Das stärkste Wachstum verzeichnete die Sparte KI mit einem Plus von 830 Prozent, sie erwirtschaftete 7,56 Milliarden Dollar und löste die Satellitentochter Starlink als wichtigsten Umsatzbringer ab. Dieser Geschäftsbereich verdient sein Geld hauptsächlich mit der Vermietung von Rechenkapazitäten für KI-Entwickler wie Anthropic oder Reflection AI.
Starlink wuchs im Berichtszeitraum um knapp 70 Prozent und erwirtschaftete fast den kompletten operativen Konzerngewinn von 2,79 Milliarden Dollar. Unabhängig von den Geschäftszahlen steht der Satellitenbetreiber auch politisch im Fokus: Die Ukraine wirft dem US-Konzern vor, die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu drosseln und damit die Verteidigung des Landes zu behindern. Die Starlink-Satelliten dienen der Kommunikation auf dem Gefechtsfeld sowie der Steuerung von Drohnenangriffen und der Flugabwehr.
Starlink wuchs im Berichtszeitraum um knapp 70 Prozent und erwirtschaftete fast den kompletten operativen Konzerngewinn von 2,79 Milliarden Dollar. Unabhängig von den Geschäftszahlen steht der Satellitenbetreiber auch politisch im Fokus: Die Ukraine wirft dem US-Konzern vor, die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu drosseln und damit die Verteidigung des Landes zu behindern. Die Starlink-Satelliten dienen der Kommunikation auf dem Gefechtsfeld sowie der Steuerung von Drohnenangriffen und der Flugabwehr.