Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Regeln für Killerroboter: Staaten einigen sich nur auf Minimalkompromiss
Anthropic-Aktien rutschen fast auf den Ausgabekurs ab
Wall-Street-Aufsichtsbehörde untersucht laut Bericht die Buchführung von Nvidia
Fünf EU-Länder planen Zentrum für KI in der Verteidigung
Anthropic mit Rekord-Börsengang: 107,3 Milliarden Dollar
Anna Schimpp
Regeln für Killerroboter: Staaten einigen sich nur auf Minimalkompromiss
Mehr als 120 Staaten haben sich in der Nacht auf einen Minimalkompromiss zum Umgang mit sogenannten Killerrobotern geeinigt. Russland, die USA und andere Staaten verhinderten Diplomaten zufolge, dass sich die Staaten auf Verhandlungen über einen rechtsverbindlichen Vertrag einigen. In den nächsten zwei Jahren sollen weitere rechtlich unverbindliche Beratungen über die tödlichen autonomen Waffensysteme stattfinden, sagte der Leiter der UN-Verhandlungen, Julien Thöni, in Genf – das ist der Kompromiss.
Rüstungsgegner gaben sich enttäuscht von dem Ergebnis, das nach fünf Tagen zustande kam. Die Initiative „Stop Killer Robots“ erklärte: Die Konferenz habe ein abgeschwächtes Mandat verabschiedet, das keinen klaren Weg zu einem rechtsverbindlichen Abkommen aufzeige. Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen in Kriegen dürften nicht Maschinen überlassen werden.
Künstliche Intelligenz bildet die Basis der Killerroboter. Sie können selbständig töten, ohne dass Menschen eingreifen. Mobile Systeme setzen sich selbst in Marsch oder werden in Marsch gesetzt. Dieser Marschbefehl stammt im Extremfall von anderen Robotern.
Die Staaten beraten seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der UN-Waffenkonvention über den Umgang mit den autonomen Waffensystemen. Deutschland hatte für einen zweistufigen Ansatz geworben: Einerseits ein Verbot vollautonomer Waffensysteme, die komplett außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, andererseits Regulierung von Waffensystemen mit autonomen Funktionen. Die Konferenz entscheidet im Konsens, jedes Land kann also eine Einigung verhindern.
Rüstungsgegner gaben sich enttäuscht von dem Ergebnis, das nach fünf Tagen zustande kam. Die Initiative „Stop Killer Robots“ erklärte: Die Konferenz habe ein abgeschwächtes Mandat verabschiedet, das keinen klaren Weg zu einem rechtsverbindlichen Abkommen aufzeige. Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen in Kriegen dürften nicht Maschinen überlassen werden.
Künstliche Intelligenz bildet die Basis der Killerroboter. Sie können selbständig töten, ohne dass Menschen eingreifen. Mobile Systeme setzen sich selbst in Marsch oder werden in Marsch gesetzt. Dieser Marschbefehl stammt im Extremfall von anderen Robotern.
Die Staaten beraten seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der UN-Waffenkonvention über den Umgang mit den autonomen Waffensystemen. Deutschland hatte für einen zweistufigen Ansatz geworben: Einerseits ein Verbot vollautonomer Waffensysteme, die komplett außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, andererseits Regulierung von Waffensystemen mit autonomen Funktionen. Die Konferenz entscheidet im Konsens, jedes Land kann also eine Einigung verhindern.
Anthropic-Aktien rutschen fast auf den Ausgabekurs ab
Die Papiere des Börsenneulings Anthropic haben einen Großteil ihres Kursgewinns vom ersten Handelstag wieder verloren. Sie fielen am zweiten Handelstag zeitweise bis auf 83,05 Dollar und lagen damit nur noch fünf Cent über dem Ausgabekurs von 83 Dollar.
„Es gibt einen Käuferstreik sowohl bei Anthropic als auch im breiteren KI- und Technologie-Sektor“, so der Analyst Emmanuel Valavanis von Forte Securities. „Es gibt viele Kunden, die offenbar keine Zuteilungen erhalten haben und, da sie von der Party ausgeschlossen wurden, nicht bereit sind, die Scherben nun aufzukehren."
„Es gibt einen Käuferstreik sowohl bei Anthropic als auch im breiteren KI- und Technologie-Sektor“, so der Analyst Emmanuel Valavanis von Forte Securities. „Es gibt viele Kunden, die offenbar keine Zuteilungen erhalten haben und, da sie von der Party ausgeschlossen wurden, nicht bereit sind, die Scherben nun aufzukehren."
Wall-Street-Aufsichtsbehörde untersucht laut Bericht die Buchführung von Nvidia
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC untersucht die Buchführungspraktiken von Nvidia. Das berichtet Reuters. Die Nachrichtenagentur konnte indes nicht ermitteln, wann die Behörde ihre Untersuchung eingeleitet hat, und berief sich auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Ein Sprecher von Nvidia reagierte nicht sofort auf eine Bloomberg-Anfrage zu dem Bericht. Die SEC lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Nvidia-Aktie gab am Freitag um mehr als 14 Prozent nach. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag hatte sie in diesem Jahr bereits 22 % verloren.
Die Nvidia-Aktie gab am Freitag um mehr als 14 Prozent nach. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag hatte sie in diesem Jahr bereits 22 % verloren.
Fünf EU-Länder planen Zentrum für KI in der Verteidigung
Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden wollen gemeinsam ein internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Verteidigung gründen. Die fünf Partnerländer erklärten bei einer Gründungskonferenz im westfranzösischen Rennes ihre Beitrittsabsicht offiziell, wie das französische Verteidigungsministerium am Freitagabend in Paris mitteilte. Die Initiative soll gleichgesinnten Staaten offenstehen.
Ziel der geplanten Organisation mit Sitz in Rennes ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung militärischer Operationen zu beschleunigen. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Zentrum, kurz: ICAID, voll einsatzfähig sein.
Ziel der geplanten Organisation mit Sitz in Rennes ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung militärischer Operationen zu beschleunigen. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Zentrum, kurz: ICAID, voll einsatzfähig sein.
Anthropic mit Rekord-Börsengang: 107,3 Milliarden Dollar
Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte.
Damit nicht genug: In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Im späteren Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise an die Marke von 100 Dollar ab.
Der Rekord-Börsengang gilt als wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.
Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen.
Damit nicht genug: In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Im späteren Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise an die Marke von 100 Dollar ab.
Der Rekord-Börsengang gilt als wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.
Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen.
Der Ansturm von Interessenten war so groß, dass Anthropic nicht nur den Ausgabepreis über der zunächst vorgegebenen Spanne von 70 bis 78 Dollar festsetzte – sondern auch mehr Aktien als geplant herausrückte. So sollten im Hauptteil der Platzierung zunächst 825 Millionen Aktien ausgegeben werden – am Ende wurden es 980 Millionen. Zu einem Ausgabepreis von 83 Dollar brachten sie rund 81,3 Milliarden Dollar ein. Darüber hinaus verkaufte Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und die Chipfirma AMD. Dadurch entstand ein Gesamterlös von 107,3 Milliarden Dollar (aktuell knapp 98 Milliarden Euro). Der Sprung zu Handelsbeginn zeigt, dass Anthropic mit der Erhöhung nicht den Bogen überspannt hatte.
Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar. Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten.
Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Rund 400 von ihnen halten sogar ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, errechnete der Sender CNBC. Die sieben Gründer behalten auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte – und damit auch die Kontrolle über das Unternehmen.
Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar. Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten.
Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Rund 400 von ihnen halten sogar ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, errechnete der Sender CNBC. Die sieben Gründer behalten auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte – und damit auch die Kontrolle über das Unternehmen.
Deutsche Telekom beteiligt sich an Mistral AI
Die Deutsche Telekom steigt beim größten europäischen KI-Unternehmen Mistral AI ein. Die Konzerntochter T.Capital Tech Fund habe bei einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro in das französische Start-up investiert. Das teilte die Telekom auf Nachfrage mit und sprach von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.
Laut Mitteilung planen die Telekom und Mistral, gemeinsam Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stütze sich auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland und die wachsende Präsenz von Mistral.
Die Telekom hatte im Februar in München eine KI-Fabrik in Betrieb genommen. Wegen der hohen Nachfrage baut der Konzern den Standort aus. Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in die Fabrik und verdoppelt so die Rechenleistung der Anlage. Zu den Nutzern zählen namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks. Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Robotik-Entwicklung und der Simulation komplexer Produktionsabläufe.
Laut Mitteilung planen die Telekom und Mistral, gemeinsam Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stütze sich auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland und die wachsende Präsenz von Mistral.
Die Telekom hatte im Februar in München eine KI-Fabrik in Betrieb genommen. Wegen der hohen Nachfrage baut der Konzern den Standort aus. Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in die Fabrik und verdoppelt so die Rechenleistung der Anlage. Zu den Nutzern zählen namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks. Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Robotik-Entwicklung und der Simulation komplexer Produktionsabläufe.
Barbara Klimke
Anthropic legt Ausgabepreis für Aktien auf 83 Dollar fest
Die KI-Firma Anthropic strebt einen Rekordbörsengang an. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma Space-X. Der schärfste Konkurrent des Chat-GPT-Entwicklers Open AI startet damit heute mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.
Laut einer Mitteilung von Anthropic wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar verkauft. Ursprünglich sollten in diesem Teil der Aktienplatzierung nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage beschloss Anthropic, sich von mehr Papieren zu trennen. Der Ausgabepreis liegt zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Darüber hinaus verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren. Insgesamt bringt die Aktienplatzierung damit mehr als 107 Milliarden Dollar auf die Waage. Space-X hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen.
Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.
Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.
Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit Chat-GPT, sondern auch mit Techfirmen wie Google, Microsoft und Meta. Zuletzt gab es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. Open AI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr – unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie.
Nvidia stellt Verkauf von KI-Chips nach China ein
Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht sich nach der Spionageaffäre um den ehemaligen Konzernchef Jensen Huang aus dem chinesischen Markt zurück. Das Unternehmen werde keine weiteren KI-Prozessoren mehr dorthin liefern, kündigte die Interimschefin Colette Kress bei einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalsergebnisse an. Im Ausblick für das laufende Quartal seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf dieser Produkte nach China enthalten. In den vergangenen drei Monaten hatte der US-Konzern dort Erlöse von 2,4 Milliarden Dollar erzielt.
Nvidia darf bislang eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter. Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.
Nvidia darf bislang eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter. Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.
Barbara Klimke
Nvidia: Keine Pläne für Huangs Rückkehr als CEO
Nvidia hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang selbst hatte wenige Stunden zuvor auf Plädoyers für seine Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn
Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar – ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr. Nachbörslich legten die Nvidia-Aktien zunächst leicht zu.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
Kalifornien verklagt Open AI wegen Hacking-Attacken
Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den ChatGPT-Entwickler Open AI wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen künstliche Intelligenz verklagt. Open AI habe gefährliche KI-Modelle entwickelt und sie ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen getestet, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta bei Ankündigung der Klage. Der Bundesstaat wirft der Firma unter anderem unfairen Wettbewerb durch Missachtung von Sorgfaltspflichten vor. Open AI hat den Sitz in der kalifornischen Tech-Metropole San Francisco.
Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von Open AI hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach KI des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und hackte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face. Wie sich danach herausstellte, drang auch KI anderer Entwickler – des Open-AI-Rivalen Anthropic sowie von Google und dem Facebook-Konzern Meta – bei Tests in Systeme anderer Unternehmen ein.
Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von Open AI hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach KI des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und hackte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face. Wie sich danach herausstellte, drang auch KI anderer Entwickler – des Open-AI-Rivalen Anthropic sowie von Google und dem Facebook-Konzern Meta – bei Tests in Systeme anderer Unternehmen ein.
Carim Soliman
Nahles: „800 000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen“
Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. „Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800 000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen“, sagte Nahles dem Handelsblatt.
„„Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Ich wünsche mir trotzdem mehr Investitionen in KI in Deutschland. Aber nur wenn sie Produktivität bringen, nicht, weil es schick ist.““Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit
Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. „In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob, haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen.“ Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. „Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust“.
Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. „Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gilt: Grundsätzlich ist niemand mehr immun.“
KI-Risiken: Macron bringt internationale Akteure zusammen
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte.
Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, so Macron.
Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren die Ministerpräsidenten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland und die Ministerpräsidentin von Japan dabei. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sowie Vertreter aus Ländern wie Bahrain und Sierra Leone schalteten sich demnach dazu. Ebenso nahmen die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith teil.
Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge „reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit“. Man müsse gemeinsam handeln. Weitere Details zu seiner internationalen Initiative wurden bislang nicht mitgeteilt.
Carim Soliman
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen 13 Milliarden Liter Wasser
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen laut einer Greenpeace-Berechnung so viel Wasser wie eine Großstadt mit 275 000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr hätten Rechenzentren für Cloud-Dienste und KI-Anwendungen rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung benötigt, teilte die Klimaschutzorganisation am Freitag in Hamburg mit. Der Wasserverbrauch könnte demnach angesichts mehrerer geplanter neuer Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr steigen.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
Laut dem Branchenverband Bitkom stieg der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland 2026 auf rund 23 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: Berlin verbraucht im Jahr etwa 14 Milliarden Kilowattstunden Strom. Bis 2030 steigt der Bedarf den Berechnungen zufolge auf bis zu 38 Milliarden Kilowattstunden. Der Wasserverbrauch je Kilowattstunde Anschlussleistung liege mit 0,1 Litern auf einem geringen Niveau. Insgesamt gibt es laut der Bitkom-Studie aktuell mehr als 2000 Rechenzentren in Deutschland.
Carim Soliman
KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang
Der OpenAI-Rivale Anthropic hat seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden Dollar angehäuft. Der Umsatz sprang unterdessen von 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum in den ersten neun Monaten 2026 auf 33,2 Milliarden Dollar. Das geht aus dem aktualisierten Börsenprospekt hervor. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres waren rote Zahlen von 25 Milliarden Dollar angelaufen.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.