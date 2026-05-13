Zum Hauptinhalt springen

Künstliche Intelligenz und Ethik„Ich hoffe, dass unsere Demokratien rechtzeitig aufwachen“

Lesezeit: 7 Min.

Collage: sted/SZ, Foto: imago

Ethisch besonders integer – so stellt Google sich gern dar, gerät jetzt aber wegen einer KI-Vereinbarung mit dem Pentagon in die Kritik. Ein Mitarbeiter rügt Schutzklauseln als wirkungslos und greift die Konzernleitung scharf an.

Von Thomas Kirchner

Wie es weitergeht, das müsse man sehen, das wisse er nicht, sagt Andreas Kirsch per Videocall aus seiner Wohnung in London. Er wirkt angespannt, als er in hohem Tempo erzählt, was in den vergangenen Wochen passiert ist.

Zur SZ-Startseite

KI im Krieg
:Palantir liefert das „Gehirn“ der amerikanischen Tötungskette

Das US-Unternehmen Palantir wird der wichtigste Technologiepartner des Pentagons. Der Einsatz seines auf künstlicher Intelligenz basierenden „Maven“-Systems bedeutet Kriegsführung in neuen Dimensionen.

SZ PlusVon Thomas Kirchner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite