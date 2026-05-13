Wie es weitergeht, das müsse man sehen, das wisse er nicht, sagt Andreas Kirsch per Videocall aus seiner Wohnung in London. Er wirkt angespannt, als er in hohem Tempo erzählt, was in den vergangenen Wochen passiert ist.
Künstliche Intelligenz und Ethik„Ich hoffe, dass unsere Demokratien rechtzeitig aufwachen“
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Ethisch besonders integer – so stellt Google sich gern dar, gerät jetzt aber wegen einer KI-Vereinbarung mit dem Pentagon in die Kritik. Ein Mitarbeiter rügt Schutzklauseln als wirkungslos und greift die Konzernleitung scharf an.
Von Thomas Kirchner
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