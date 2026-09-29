Melissa Sims war gerade erst mit ihrem damaligen Freund nach Florida gezogen, als sich beiden im November 2024 stritten. Die Auseinandersetzung drohte zu eskalieren, Sims rief die Polizei. Kurz bevor die Beamten eintrafen, habe ihr Ex-Freund sich plötzlich selbst ins Gesicht geschlagen und gekratzt, erzählt sie im Videocall mit der SZ, sie ist den Tränen nahe. Ihr Ex-Freund zeigte dann den Beamten die langen Kratzer am Hals, Sims wurde festgenommen und durfte sich ihm per Gerichtsbeschluss nicht mehr nähern.
Künstliche IntelligenzWie gefälschte Beweise die Strafverfolgung lahmlegen könnten
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Mithilfe künstlicher Intelligenz können Kriminelle Beweismittel manipulieren. KI-generierte Fotos, Videos und Chats könnten die ohnehin überlasteten Behörden überschwemmen. Bringt KI selbst die Lösung?
Von Ben Heubl und Nadja Tausche
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