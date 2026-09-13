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KI-RisikenDie Geister, die sie riefen

Lesezeit: 6 Min.

Überraschend einig: Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk.
Überraschend einig: Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk.
Imago (3); Berarbeitung: SZ

Die führenden KI-Unternehmen wollen die Entwicklung drosseln. Sie drohe sonst außer Kontrolle zu geraten. Woher rührt das plötzliche Umsteuern?

Von Philipp Bovermann

SZ bei Google bevorzugen

Zu sagen, dass die Chefs der KI-Konzerne sich nicht immer einig sind, wäre untertrieben. Open AI gibt es nur deshalb, weil Elon Musk ein Gegengewicht zum damaligen Technologieführer Google etablieren wollte, dem er unterstellte, mit seiner KI-Forschung die Vernichtung der Menschheit zu riskieren. Heute wirft Musk dem Open-AI-Chef Sam Altman vor, das ursprünglich als Non-Profit-Organisation gegründete Unternehmen zweckentfremdet und von ihm gestohlen zu haben. Anthropic wiederum gibt es nur, weil dessen Gründer Dario Amodei bei Open AI aussteigen wollte, mangels Vertrauen in die Ehrlichkeit Altmans, wie er öffentlich bekundet hat. Über Anthropic wiederum hat Musk gesagt, das Unternehmen sei „misanthropisch und böse“.

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