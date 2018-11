21. November 2018, 18:49 Uhr Fall Khashoggi Durch dick und dünn

Im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi stellt sich US-Präsident Donald Trump unerschütterlich auf die Seite Riads. Die Erkenntnisse der CIA zieht er dagegen in Zweifel.

Von Alan Cassidy, Washington

Allein schon dieser Stil! Wäre da nicht das Signet des Weißen Hauses, man würde als Verfasser kaum den Inhaber des Oval Office vermuten: In einem seltsamen, mit vielen Ausrufezeichen versetzten Communiqué äußerte sich Donald Trump am Dienstag zum Mord am Journalisten Jamal Khashoggi. Problematischer als der Stil ist nach Auffassung vieler der Inhalt des Schreibens. Darin erklärt der US-Präsident, es sei unwichtig, welche Rolle der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman beim Mord an Khashoggi spielte. Es sei gut möglich, dass ...