23. Oktober 2018, 06:30 Uhr Fall Khashoggi Saudischer Kronprinz Salman gerät stärker unter Druck

Ömer Celik von der türkischen AKP spricht im Fall Khashoggi von einem "komplizierten Mord", der "äußerst brutal geplant" gewesen sei.

Der Druck auf den saudischen Kronprinzen Salman, der mit der Tat nichts zu tun haben will, steigt.

Eine türkische Zeitung berichtet, es habe direkte Kontakte zwischen dessen Bürochef und dem Leiter des Tötungskommandos gegeben.

Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP hat den Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als "brutal geplanten" Mord bezeichnet. "Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe versucht wird, die Sache zu vertuschen", sagte Ömer Celik. "Das ist ein sehr komplizierter Mord." Details zu Ermittlungen werde er jedoch nicht bekanntgeben, bevor die Staatsanwaltschaft dazu Stellung genommen habe, so Celik.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat für Dienstag eine ausführliche Erklärung zum Tod Khashoggis angekündigt. Celik sagte weiter: "Es ist für uns eine Ehrenschuld, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und die Wahrheit wird ans Licht kommen."

Die regierungsnahe Zeitung Yeni Safak berichtete unterdessen von einem Telefonat am Tag von Khashoggis Verschwinden, das den saudischen Kronprinzen Salman weiter unter Druck setzen könnte. Demnach habe der Leiter des saudischen Kommandos, das für Khashoggis Tod verantwortlich sein soll, viermal den Bürochef des Kronprinzen angerufen.

Das Telefonat soll von dem Büro des Generalkonsuls aus und nach dem mutmaßlichen Mord an Khashoggi geführt worden sein. Saudi-Arabien hatte unter massivem Druck eingeräumt, dass Khashoggi Anfang des Monats im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. Nach offizieller Darstellung kam der regimekritische Journalist bei einer Schlägerei ums Leben. Türkische Ermittler gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi von einem 15-köpfigen saudischen Einsatzkommando im Konsulat gefoltert und ermordet wurde.

Der internationale Druck auf Saudi-Arabien nimmt seit Tagen zu, neben einer Reihe weiterer Staaten hat auch Deutschland umfassende Aufklärung gefordert. Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, vorerst keine weiteren Rüstungsexporte in das Land zu genehmigen.

Der Koalitionspartner SPD übt dennoch Kritik an der Kanzlerin. "Es ist beschämend, dass erst die Ermordung von Jamal Kashoggi die Bundesregierung, vor allem die Bundeskanzlerin, zum Umdenken bei den Ausfuhrgenehmigungen von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien und bei den Beziehungen zwischen beiden Ländern veranlasst hat", sagte der Fraktionsvize der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, der Süddeutschen Zeitung.

Merkels Parteikollege Norbert Röttgen fordert, dass die Bundesregierung noch weiter geht. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschuss findet, dass sie auch bereits genehmigte Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einfrieren solle. Salman müsse deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe, sagte Röttgen am Montagabend im ZDF. Man stehe kurz vor der Aufklärung eines Foltermordes. In dieser Situation könnten auch zugesagte Geschäfte nicht stattfinden, solange die Todesumstände nicht restlos aufgeklärt und in Riad "substanzielle Konsequenzen" gezogen worden seien, forderte der CDU-Politiker.