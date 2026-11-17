In einem strategisch bedeutsamen Schlag hat die Ukraine mit dem offenbar massenhaften Einsatz von Marschflugkörpern und Drohnen einen zentralen Teil der Brücke zum Einsturz gebracht, die über die Meerenge von Kertsch auf die russisch besetzte Krim-Halbinsel führt. Fotos zeigen an einem zentralen Teil, unter dem sonst Schiffe durchfahren, dass beide Fahrbahnen der Autostraße eingestürzt sind. Auch die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke scheint beschädigt zu sein. Russland griff seinerseits Ziele überall in der Ukraine an und beschädigte in Kiew zwei zentrale Brücken, die über den Fluss Dnjepr führen.