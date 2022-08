Die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zum Kernkraftwerk Saporischschja ist am Dienstag in Kiew angekommen. Dort hat sie sich zunächst mit Präsident Wolodimir Selenskij getroffen, ehe sie laut einem Bericht der New York Times bereits am Mittwochmorgen in Richtung Süden zum AKW weiterreisen könnte. Die Visite der Experten unter Leitung des IAEA-Direktors Rafael Grossi soll nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden nur einen Tag dauern. "Die Elemente, die sie nennen, wird man im Verlauf ansehen können", sagte Jewgeni Balizki, der Leiter der von Russland eingesetzten Gebietsverwaltung von Melitopol. Das AKW war zuletzt immer wieder beschossen worden.