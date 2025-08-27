Die Umweltschutzorganisation BUND hat Widerspruch gegen die geplanten Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland eingelegt. „Von den überflüssigen Transporten geht ein erhebliches Risiko für Mensch und Umwelt aus“, hieß es in einer Mitteilung der Organisation. Der BUND beantragte zugleich, dass die zu Wochenbeginn vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung erteilte Transportgenehmigung nicht sofort vollzogen werden dürfe. Sonst würde der Rechtsweg für eine Überprüfung der Entscheidung abgeschnitten. Atommülltransporte nach Ahaus rufen seit Langem Proteste von Anwohnern und Aktivisten hervor. Auch die Stadt Ahaus will rechtliche Schritte gegen die Transporte prüfen.