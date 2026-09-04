Die SPD-Fraktion trifft sich zu einer Strategieklausur – und hat einen besonderen Gast. Hape Kerkeling hält hier angesichts des möglichen AfD-Triumphs in Sachsen-Anhalt eine Rede, die nachhallen wird.

„Wer ständig nur fragt, ob Menschen weniger wert sind, der stellt keine Fragen mehr, der bereitet eine Antwort vor“, sagte Kerkeling mit Blick auf den Rechtsruck.

Für Hape Kerkeling ist das Neuland, er gibt zu, etwas nervös zu sein. In diesen durchaus bitterkomischen Zeiten kehrt er für eine Premiere an jenen Ort zurück, an dem er 1980 das erste Mal war.