Nach Protesten mit Toten in Kenia dringt UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk auf eine unabhängige Aufarbeitung der Gewalt. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte eine Sprecherin Türks am Dienstag in Genf. Am Montag waren bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt in dem ostafrikanischen Land mindestens zehn Menschen getötet worden. Bei den teils gewaltsamen Protesten hätten Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Nairobi und anderen Orten scharfe Munition, Gummigeschosse und Tränengas eingesetzt. Zudem werde von Plünderungen und Eigentumsbeschädigungen berichtet. Die Proteste richten sich gegen die jüngste Polizeigewalt. Auch der Rücktritt von Präsident William Ruto wurde gefordert. Laut der Nachrichtenplattform Kenyans kamen elf Menschen ums Leben. Laut Kenias Nationaler Menschenrechtskommission wurden 10 Menschen getötet und 29 verletzt.