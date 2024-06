Bei Protesten gegen die Regierung in Kenia sind erneut mehrere Menschen von der Polizei erschossen worden. In der westlichen Stadt Rongai seien am Donnerstag mindestens drei Personen durch die Gewalt der Sicherheitskräfte gestorben, darunter ein Kind, berichteten lokale Medien am Donnerstagabend. Am Donnerstag waren tausende Menschen in vielen Städten erneut auf die Straße gegangen, um ihrem Unmut gegenüber der Regierung Ausdruck zu verleihen.