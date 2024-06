In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es bei Protesten gegen Steuererhöhungen zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Am Dienstag schoss die Polizei mit Tränengas auf Demonstrierende, die versucht hatten, sich dem Parlament zu nähern. Am Nachmittag sollte über ein Gesetz abgestimmt werden, das neue und höhere Steuern unter anderem auf Lebensmittel vorsieht. Schätzungen zufolge versammelten sich Hunderte Demonstrierende in der Hauptstadt. Mehr als 200 Aktivistinnen und Aktivisten wurden laut lokalen Medienberichten von der Polizei festgenommen.