Trotz Rücknahme eines umstrittenen Steuergesetzeses gehen in Kenia die Proteste gegen die Regierung von Präsident William Ruto weiter. Am Dienstag demonstrierten in Mombasa , der zweitgrößten Stadt des Landes, in der Innenstadt. Bei den Protesten und in sozialen Medien wurde auch an die mittlerweile 39 Menschen erinnert, die nach Angaben der Kenianischen Menschenrechtskommission ums Leben kamen, als Polizisten unter anderem mit scharfer Munition auf Demonstranten schossen. Die Proteste dauern seit zwei Wochen an.