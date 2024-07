Nach teils gewaltsamen Protesten hat Kenias Präsident William Ruto mit sofortiger Wirkung sein Kabinett aufgelöst. Die Entlassungen der Minister seien eine Reaktion auf die seit Wochen von Kenianerinnen und Kenianern auf Demonstrationen und im Internet geäußerte Kritik an der Regierung, erklärte Ruto am Donnerstag. Er selbst, sein Stellvertreter Rigathi Gachagua und der Außenminister Musalia Mudavadi bleiben im Amt. Er werde umgehend Gespräche mit Fachleuten aufnehmen, erklärte der Staatschef. Die Staatssekretärinnen und -sekretäre sollen die Ministerien führen, bis die Ministerposten neu besetzt sind. Seit Mitte Juni gehen vor allem junge Menschen auf die Straße. Auslöser war Kritik an einem Gesetz, das neue Steuern einführen sollte.