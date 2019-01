15. Januar 2019, 18:51 Uhr Kenia Explosion und Schüsse bei Hotelkomplex in Nairobi

Schüsse und Explosionen in Nairobi

Die islamistische Shebab-Miliz hat den Angriff auf einen Hotel- und Bürokomplex in Nairobi für sich reklamiert.

Es gibt Berichte über Tote.

Der Polizei zufolge könnten sich noch immer Angreifer in dem Gebäude befinden.

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf ein Hotelkomplex verübt worden. Fernsehaufnahmen und Fotos zeigen brennende Autos vor dem Hotel mit dem Namen dusitD2, gelegentlich waren Schüsse zu hören. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex rund um das Hotel getragen, es gibt Berichte über Tote. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz hat den Anschlag für sich reklamiert. Es könnten noch Angreifer in dem Gebäude sein, hieß es von der Polizei.

Die Ermittler sprechen mittlerweile von einer "koordinierten Attacke". Unter anderem habe es einen Selbstmordanschlag im Foyer des Hotels gegeben. Ein hochrangiger Polizeivertreter, der als einer der ersten vor Ort war, sprach von 14 Toten. "Oben könnten noch mehr sein. Da waren 14 auf dem Boden in den Büros im Erdgeschoss und in der Eingangshalle der Restaurants", sagte der Polizist.

Das Anwesen befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag der Al-Shabaab-Miliz mindestens 67 Menschen starben. Al-Shabaab ist eine Organisation aus Kenias Nachbarland Somalia, in ihrem Namen wurden bereits zahlreiche Anschläge begangen. Das Hotel befindet sich in einem größeren Gebäudekomplex, in dem auch mehrere Restaurants und Büroräume untergebracht sind.

Der aktuelle Anschlag fällt auf den Jahrestag eines anderen schweren Angriffs der Islamistengruppe. Vor exakt drei Jahren hatte Al-Shabaab eine kenianische Militärbasis im somalischen El-Adde angegriffen. Damals waren 140 kenianische Soldaten getötet worden. Kenia entsendete sein Militär im Jahr 2011 nach Somalia, um dort gegen die mit Al-Qaida verbündete Gruppe Al-Shabaab vorzugehen. Seitdem verüben die Islamisten immer wieder Anschläge in Kenia.

"Es war eine Bombe, es wird viel geschossen", sagte ein Mann, der in dem Hotel-Komplex arbeitet, der Nachrichtenagentur AFP. Bewaffnete und Sicherheitskräfte hätten sich Schusswechsel geliefert. Augenzeugen berichteten einem lokalen Fernsehsender, bewaffnete Angreifer seien am Eingangsbereich des Gebäudekomplexes aus einem Auto gesprungen und hätten Handgranaten geworfen.

"Es ist furchtbar. Was ich gesehen habe, ist furchtbar. Ich habe einen Menschen gesehen, als ich rausgelaufen bin, und da war überall etwas, das wie Hackfleisch aussieht", sagte ein Mann, der angab, von dem Tatort weggelaufen zu sein.

Ein Sprengstoffräumkommando war vor Ort, Gebiete um Autos wurden abgesperrt, aus Angst, sie könnten Sprengstoff enthalten. Ein Auto wurde kontrolliert gesprengt. Zeugen berichten eine Granate in dem Gebäudekomplex gesehen zu haben, die wohl nicht explodiert war. Krankenwagen, Sicherheitskräfte und Feuerwehrleute eilten mit Sirenen zum Tatort, über dem ein Hubschrauber schwebte. Eine große Gruppe Frauen wurde aus den Gebäuden geholt, eine mit Lockenwicklern in den Haaren. Zivilbeamte gingen von Tür zu Tür, einige mit erhobenen Händen, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet sind. Andere Leute gingen hinter Brunnen und anderen Gegenständen in Deckung.