Die FDP ist ihr umstrittenes Mitglied Thomas Kemmerich los. Der bisherige Thüringer Landeschef der Liberalen verlässt die Partei. Kemmerich stand schon länger am Rand der FDP. Auf dem Parteitag im Frühjahr wurde er nicht in den Vorstand gewählt, obwohl Landeschefs eigentlich immer in dieses Parteigremium kommen. Kemmerich stellte sich zwei Mal zur Wahl, verpasste jedoch zwei Mal die 50-Prozent-Marke , dann gab er auf. Nun verlässt er die Partei.

Kemmerich wurde bundesweit bekannt und in vielen Kreisen berüchtigt, als er 2020 zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wurde – und zwar mit den Stimmen der AfD um Björn Höcke. Kemmerich nahm die Wahl trotzdem an, erst nach massivem Druck auch aus der Bundes-FDP trat er von dem Amt zurück. Sein Austrittsschreiben an FDP-Chef Christian Dürr trägt als Absender „Ministerpräsident a.D.“ im Briefkopf.

Kemmerich stand zuletzt dafür, die Partei rechter zu positionieren, um so und mit knalliger Rhetorik Wähler von der AfD zurückzuholen. Dieser Vorschlag hat, wie Kemmerichs Wahlergebnis auf dem Parteitag zeigte, keine Mehrheit in der FDP. Anhänger hat sie allerdings schon. Sie verlieren nun eine Symbolfigur für ihren Kurs.

In der FDP reagierten am Freitag viele erleichtert, weil auf künftigen Parteitagen der Streitfall Kemmerich entfällt. Besonders erleichtert sind die, die im Kemmerich-Kurs keine Zukunft für die Liberalen sehen. „Die FDP will eine starke freiheitliche Reformpartei sein und kein Nischenangebot“, formulierte es Parteichef Dürr diplomatisch. „Dass Thomas Kemmerich diesen Weg nicht mitgehen wollte, respektiere ich.“ Deutlicher wurde der FDP-Niedersachsen-Chef Konstantin Kuhle: „Die FDP ist eine Gestaltungspartei der Mitte“, schrieb er auf der Plattform X. „Sie ist keine rechtspopulistische Protestpartei. Ein guter Tag, um dem Liberalismus wieder eine starke Stimme zu geben“, postete er mit einem Link zum Formular für einen Parteieintritt.

Ein Satz in Kemmerichs Abschiedsbrief nährt bereits kursierende Spekulationen, er wolle sich nun dem Projekt „Team Freiheit“ der ehemaligen AfD-Politikerin Frauke Petry anschließen. „Mein Engagement für die freiheitlichen Grundwerte bleibt unverändert“, schreibt Kemmerich. Zuvor war er mit Petry aufgetreten. Wie es mit ihm weitergeht, dazu wollte sich Kemmerich am Freitag vorerst nicht äußern.