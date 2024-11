Von Michael Neudecker, London

Die Partei der britischen Konservativen hat bei der Wahl im Juli das schlechteste Ergebnis ihrer langen Geschichte erzielt. Mit 121 Abgeordneten hat sie so wenige Parlamentarier im britischen Unterhaus sitzen wie keine führende Oppositionspartei seit fast hundert Jahren. Das ist hinlänglich bekannt und viel beschrieben, aber angesichts der Bilder, die an diesem Samstag aus der Parteizentrale in der Londoner Innenstadt live ins Königreich übertragen werden, bietet es sich an, noch einmal an diesen Rahmen zu erinnern, in dem sich die Partei, die dieses Land so oft und lange regiert hat wie keine andere, seit knapp vier Monaten bewegt.