Interview von Paul-Anton Krüger

Kelly Craft, 58, ist US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Zuvor vertrat sie die Regierung von Präsident Donald Trump in Kanada. Mit der Süddeutschen Zeitung sprach Craft, kurz nachdem US-Außenminister Mike Pompeo formell den Sicherheitsrat in Kenntnis gesetzt hatte, dass die USA einen Mechanismus aus dem Atomabkommen mit Iran auslösen. Dieser soll nach US-Ansicht unwiderruflich zur Wiedereinsetzung aller 2015 aufgehobenen UN-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran führen. China, Frankreich, Großbritannien, Russland und Deutschland haben den Sicherheitsrat schriftlich informiert, dass sie diesen Schritt der USA nicht anerkennen, weil Trump aus dem Atomabkommen ausgetreten ist.