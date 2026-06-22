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Starmer-NachfolgeUnd der Gewinner ist ...

Lesezeit: 3 Min.

Keir Starmer (li.), demnächst Ex-Premier, im April zusammen mit Andy Burnham (re.) und Angela Rayner, die auch darüber nachgedacht hat, für das Amt zu kandidieren.
Keir Starmer (li.), demnächst Ex-Premier, im April zusammen mit Andy Burnham (re.) und Angela Rayner, die auch darüber nachgedacht hat, für das Amt zu kandidieren. Paul Ellis/Pool AFP via AP

Andy Burnham, der bisherige Bürgermeister von Manchester, hat beste Chancen, neuer britischer Premier zu werden. Warum kann es bis dahin noch etwas dauern? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Reymer Klüver

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Der britische Premierminister Keir Starmer hat nach nur knapp zwei Jahren in Downing Street No. 10 seinen Rücktritt erklärt. Der mit großem Vertrauensvorschuss gestartete Regierungschef hatte nicht nur innerhalb kurzer Zeit viel Rückhalt in der Bevölkerung verloren, sondern ganz offenkundig auch die Unterstützung seiner Labour Party und ihrer Fraktion im Unterhaus eingebüßt. Was passiert nun? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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