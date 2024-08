Von Paul-Anton Krüger, Michael Neudecker, Berlin/London

Witze mit Fußballbezug bieten sich an, wenn der Witzeerzähler der britische Premierminister ist, der mehr Zeit schwitzend und kickend auf Fußballplätzen verbracht hat als alle Premierminister vor ihm. Dies sei nicht sein erster Deutschland-Besuch im neuen Amt, sagte der frühere Freizeitfußballer Keir Starmer am Mittwoch in Berlin zu Kanzler Olaf Scholz, er sei schon während des EM-Finales in den Genuss der „großartigen deutschen Gastfreundschaft“ gekommen. Das gegen Spanien verlorene Finale habe aber „zu einem weiteren Trauma“ in seinem Trauma-reichen Leben als englischer Fußballfan geführt, der Fußball habe sich leider entschieden, „seiner zweiten Heimat in Spanien“ einen Besuch abzustatten. Dass er in Berlin zu seinem offiziellen Antrittsbesuch trotzdem hochwillkommen ist, daran bestand in der Pressekonferenz der beiden Sozialdemokraten kein Zweifel.