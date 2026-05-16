Noch ist Keir Starmer im Amt, aber es sieht mehr und mehr so aus, als wäre sein Rücktritt als britischer Premierminister nur noch eine Frage der Zeit. Seit Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester, seine Kandidatur in einer Nachwahl verkündet hat und der Gesundheitsminister Wes Streeting zurückgetreten ist, erscheint es als gut denkbar, dass Labour schon in ein paar Wochen einen neuen Parteichef bekommt und damit das Land einen neuen Regierungschef. Ob und vor allem wann es tatsächlich so kommt, ist, wie immer in der schwer berechenbaren britischen Politik, zwar nicht mit letzter Gewissheit vorherzusagen – trotzdem bereiten sich mehrere in der Partei schon mal auf den Fall des Falles vor. Ein Überblick über all jene, die sich Chancen ausrechnen, Starmers Posten zu übernehmen – oder mindestens eine größere Rolle zu spielen in einem eventuell neu zusammengesetzten Kabinett.