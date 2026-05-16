Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienDiese fünf Kandidaten könnten Keir Starmer ablösen

Lesezeit: 5 Min.

Diese fünf bringen sich für den Labour-Vorsitz und damit als Premierminister ins Spiel oder werden dafür gehandelt (von links): Angela Rayner, Andy Burnham, Ed Miliband, Al Carns und Wes Streeting.
Diese fünf bringen sich für den Labour-Vorsitz und damit als Premierminister ins Spiel oder werden dafür gehandelt (von links): Angela Rayner, Andy Burnham, Ed Miliband, Al Carns und Wes Streeting. SZ Collage - Reuters, dpa; Getty Images

Der britische Premierminister steht immer stärker unter Druck. Ein Überblick über die Rivalen in seiner Labour-Partei, die ihn stürzen könnten.

Von Michael Neudecker, London

Noch ist Keir Starmer im Amt, aber es sieht mehr und mehr so aus, als wäre sein Rücktritt als britischer Premierminister nur noch eine Frage der Zeit. Seit Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester, seine Kandidatur in einer Nachwahl verkündet hat und der Gesundheitsminister Wes Streeting zurückgetreten ist, erscheint es als gut denkbar, dass Labour schon in ein paar Wochen einen neuen Parteichef bekommt und damit das Land einen neuen Regierungschef. Ob und vor allem wann es tatsächlich so kommt, ist, wie immer in der schwer berechenbaren britischen Politik, zwar nicht mit letzter Gewissheit vorherzusagen – trotzdem bereiten sich mehrere in der Partei schon mal auf den Fall des Falles vor. Ein Überblick über all jene, die sich Chancen ausrechnen, Starmers Posten zu übernehmen – oder mindestens eine größere Rolle zu spielen in einem eventuell neu zusammengesetzten Kabinett.

Zur SZ-Startseite

MeinungGroßbritannien
:Liebe Briten, verabschiedet mit Starmer gleich den Brexit

SZ PlusKommentar von Martin Wittmann
Portrait undefined Martin Wittmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite