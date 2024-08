Die Krawallmacher werden fast im Stundentakt abgeurteilt. Freiwillige helfen, die Schäden in den Städten zu beseitigen. Und die linke Regierung in London sucht nach Strategien, wie sie rechte Stimmungen im Land in den Griff bekommen kann.

Von Michael Neudecker, London

Am Freitagvormittag war Keir Starmer in Lambeth im Londoner Zentrum, er besuchte das „nerve centre“ der Londoner Metropolitan Police, eine Art Kommandozentrale für Großlagen. Danach gab der immer noch neue britische Labour-Premierminister Interviews, in denen er wiederholte, was er schon in den Tagen zuvor gesagt hatte: Seine Regierung werde „rechte Gewalt und Verbrechen“, die in den vergangenen zwei Wochen zu sehen waren, „nicht tolerieren“. Es sei ihm wichtig, „eine klare Warnung an alle“ zu geben, wie er es formulierte.