17. August 2018, 20:22 Uhr Keine Militärparade für Donald Trump No Tschingderassabum

So eine wollte er auch: Donald Trump (zweiter von rechts) zu Gast bei Emmanuel Macron (links) und seiner Parade in Paris.

Das Pentagon sagt eine Parade ab - aus Kostengründen. Präsident Trump fühlt sich betrogen. Muss er halt wieder nach Paris fahren, um eine Militärshow zu sehen.

Von Christian Zaschke

Eine Militärparade mit allem Drum und Dran, mit Flugzeugen, mit Panzern, mit Soldaten, die in historischen Uniformen aufmarschieren, mit Musik und Tschingderassabum, das hatte sich US-Präsident Donald Trump gewünscht. In diesem November, so hatte er sich das vorgestellt, sollte das Spektakel in Washington stattfinden, und er, der Präsident, würde die Parade abnehmen. Nun hat das Pentagon jedoch verkündet, dass die Show einstweilen abgesagt ist. Vielleicht finde sie im kommenden Jahr statt. Trump machte seiner Enttäuschung am Freitagmorgen Luft, wie üblich ...