SZ Plus Prozess in Avignon : „Für fünf Stunden hielt er sich für Gott“

In diesem Prozess steht nicht Aussage gegen Aussage, die Taten waren auf Video zu sehen. Dennoch: Der Hauptangeklagte gesteht nur, was er nicht leugnen kann. In ihrem Plädoyer beharren die Anwälte von Gisèle Pelicot darauf, dass auch die Mitangeklagten Vergewaltiger sind.