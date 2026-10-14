„Dazu muss ich mich bei Ihnen melden“: Trumps neue Sprecherin Katie Zacharia ließ in ihrem ersten Briefing nur drei Journalistenfragen zu – konnte aber auch die nicht vollständig beantworten.

Es war ein kurzer Auftritt. Das zumindest kann man feststellen nach der ersten Pressekonferenz der neuen amerikanischen Präsidentensprecherin, Katie Zacharia, am Dienstag im Weißen Haus. Sie dauerte nicht einmal eine Viertelstunde, und für Fragen war da wenig Zeit. Denn die neue Sprecherin nutzte das Briefing dazu, erst einmal acht Minuten eine längliche Erklärung von einem vorbereiteten Papier abzulesen, in dem sie die Verdienste Donald Trumps pries. Das ist in Pressebriefings bei diesem Präsidenten nicht unüblich, auch die im August abgetretene Vorgängerin Zacharias, Karoline Leavitt, gab solche Statements ab.