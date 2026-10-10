Sie hat den Präsidenten schon bisher gepriesen und verteidigt, sogar im Fitnessstudio. Nun wird Katie Zacharia die Nachfolgerin von Karoline Leavitt.

Karoline Leavitt hat als Pressesprecherin im Weißen Haus neue Maßstäbe gesetzt. So verächtlich wie sie ging auf diesem Posten niemand vor ihr mit Medien um. Nun hat Donald Trump Katie Zacharia zu Leavitts Nachfolgerin ernannt. Seine Mitteilung macht deutlich, was ihm bei Personalentscheiden am wichtigsten ist: bedingungslose Loyalität.