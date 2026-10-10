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Neue Pressesprecherin im Weißen HausKatie Zacharia, Trumps neues Sprachrohr

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Trump zu dienen, sei „ein wahres Privileg“, sagt Katie Zacharia.
US-Präsident Trump zu dienen, sei „ein wahres Privileg“, sagt Katie Zacharia.
Foto: Terry Wyatt/Getty Images via AFP

Sie hat den Präsidenten schon bisher gepriesen und verteidigt, sogar im Fitnessstudio. Nun wird Katie Zacharia die Nachfolgerin von Karoline Leavitt.

Von Charlotte Walser, Washington

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Karoline Leavitt hat als Pressesprecherin im Weißen Haus neue Maßstäbe gesetzt. So verächtlich wie sie ging auf diesem Posten niemand vor ihr mit Medien um. Nun hat Donald Trump Katie Zacharia zu Leavitts Nachfolgerin ernannt. Seine Mitteilung macht deutlich, was ihm bei Personalentscheiden am wichtigsten ist: bedingungslose Loyalität.

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