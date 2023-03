Von Nadja Lissok

"Habemus Papam"

Kardinal Jorge Mario Bergoglio aus Buenos Aires wird im März 2013 im fünften Wahlgang des Konklaves zum Nachfolger des emeritierten Benedikt XVI. gewählt. Er ist der erste Lateinamerikaner und Jesuit auf dem Heiligen Stuhl und nennt sich fortan Franziskus.

Er gilt als typischer Vertreter der lateinamerikanischen Kirche: einerseits Abtreibungsgegner mit erzkonservativer Sexualmoral, andererseits progressiv in sozialen Fragen und engagiert im Kampf gegen Armut, Hunger und Krieg auf der Welt.

Franziskus begeistert die Menschen

Mit Demutsgesten und Bekenntnissen zu einer armen und bescheidenen Kirche gewinnt der neue Papst schnell die Sympathien vieler Gläubiger. Er weigert sich in die päpstlichen Appartements im Apostolischen Palast umzuziehen und lebt stattdessen weiter im Gästehaus des Vatikans. Dort isst er im Speisesaal mit den Vatikan-Angestellten und stellt sich auch am Buffet an.

Der Petersplatz ist mittwochs zur Generalaudienz regelmäßig mit Zehntausenden Gläubigen gefüllt, weil Franziskus die Nähe der Menschen sucht - und sie suchen seine. Er steigt oft aus dem Papamobil, schüttelt Hände und segnet Babys.

Der Papst auf Lampedusa

Seine erste offizielle Reise macht der neue Papst im Juli 2013 nach Lampedusa. Die italienische Mittelmeerinsel ist der südlichste Punkt des Landes, Zehntausende afrikanische Migranten versuchen jedes Jahr, dort mit oft schlecht ausgestatteten Booten hinzugelangen. Viele überleben die gefährliche Überfahrt nicht.

Die Wahl des Orts soll zeigen: Franziskus will sein Pontifikat nutzen, um den Blick auf Menschen zu lenken, die keine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Bei seinem Besuch wirft er einen Blumenkranz ins Wasser, um an die Toten zu erinnern. In einer Rede kritisiert er das Desinteresse der Welt, er spricht von einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit" am Schicksal der Geflüchteten.

"Person des Jahres" 2013

Das Time Magazine kürt Franziskus zur "Person des Jahres" 2013. Ein ikonisches Bild ziert das Cover der US-amerikanischen Zeitschrift. Die Redaktion begründet ihre Wahl damit, dass kaum ein Akteur auf der Weltbühne jemals "so schnell so viel Aufmerksamkeit" erhalten habe wie das zu dem Zeitpunkt seit neun Monaten amtierende Oberhaupt der katholischen Kirche. "Johannes Paul II. und Benedikt XVI. waren Theologie-Professoren. Franziskus ist ein ehemaliger Pförtner, Türsteher, Techniker und Literaturlehrer", schreibt das Time Magazin.

Franziskus vor den Vereinten Nationen

Zum ersten Mal eröffnet mit Franziskus ein Papst die jährliche Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York. Er kritisiert unter anderem die von Menschen verursachte Zerstörung der Umwelt und ein "egoistisches und grenzenloses Streben nach Macht und materiellem Wohlstand".

Katholische trifft russisch-orthodoxe Kirche

Im Februar 2016 trifft Papst Franziskus den Moskauer Patriarchen Kyrill I., der der russisch-orthodoxen Kirche vorsteht. Es ist die erste Begegnung der beiden Oberhäupter, seit sich die christliche Glaubensgemeinschaft vor fast tausend Jahren gespalten hat: Dem Treffen auf neutralem Boden in Kuba gingen jahrzehntelange Vorbereitungen voraus. Die beiden ziehen sich zum Gespräch zurück und unterzeichnen am Ende sogar ein gemeinsames Dokument, in dem sie Frieden in Syrien, im Irak und in der Ukraine fordern.

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist das Verhältnis der beiden allerdings wieder deutlich abgekühlt. Kyrill I. unterstützt den Krieg und Putins Propaganda, Franziskus hat wiederholt zum Waffenstillstand aufgerufen.

Der Papst besucht die Emirate

Franziskus sucht den Dialog mit Andersgläubigen. Als erster Papst besucht er 2019 die Arabische Halbinsel und prangert bei einem interreligiösen Treffen mit Hunderten Teilnehmern verschiedener Konfessionen die "katastrophalen Folgen von Kriegen" an. Die humanitäre Krise im Jemen, an der seine Gastgeber alles andere als unschuldig sind, benennt er konkret. Die Emirate kämpfen dort an der Seite Saudi-Arabiens gegen die schiitischen Huthi-Rebellen.

Religionsfreiheit im westlichen Sinne gibt es in den Emiraten nicht, dennoch darf Franziskus mit 130 000 Gläubigen den wohl größten christlichen Gottesdienst in der Geschichte des Landes feiern.

Einsam im Vatikan

Unter einem wolkenverhangenen Abendhimmel schreitet Franziskus langsam über den menschenleeren Petersplatz. Mit nur ganz wenigen Begleitern begeht er den höchsten Feiertag der katholischen Kirche, Karfreitag, im Jahr 2020. Die weltweite Corona-Pandemie macht die sonst opulenten Osterfeierlichkeiten unmöglich. Es gibt keine Fußwaschung bei den Armen und Ausgeschlossenen, stattdessen werden die verschiedenen Ostermessen im Internet gestreamt.

Als Büßer in Kanada

"Ich bitte demütig um Vergebung für das Böse, das von so vielen Christen an den indigenen Bevölkerungen begangen wurde", sagt Franziskus bei seinem Besuch im Kanada im Sommer 2022. Dort haben Staat und Kirche lange in unheilvoller Allianz agiert, als sie im 19. und 20. Jahrhundert Zehntausende indigene Kinder ihren Familien entrissen, um sie zu "zivilisierten Christen" zu erziehen.

Diese christliche Erziehung bedeutete für die Kinder, so erzählen es Überlebende, nicht nur den Verlust ihrer Muttersprache und ihrer kulturellen Identität, sondern auch brutale Misshandlungen bis hin zu Folter, psychischer Gewalt und sexuellem Missbrauch. Viele Kinder kehrten nie mehr zurück. Bis heute hat man etwa 130 000 Gräber im ganzen Land gefunden. Die Kirche, so sagt es Franziskus, knie vor Gott nieder "und bittet um Vergebung für die Sünden".

Abschied vom Vorgänger

Am 5. Januar 2023 findet in Rom die Trauermesse für den wenige Tage zuvor verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. statt. Papst Franziskus steht dem Requiem für seinen verstorbenen Vorgänger vor. Wegen gesundheitlicher Probleme zelebriert jedoch nicht er die Messe, sondern der Leiter des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re.

Nach Benedikts Tod erklingen Misstöne über Franziskus' Verhältnis zu seinem Vorgänger. Es solle Spannungen zwischen den beiden gegeben haben, sagen konservative Kritiker. Benedikts langjähriger Privatsekretär und Weggefährte Georg Gänswein veröffentlicht wenige Wochen nach der Beisetzung ein Buch, in dem er den Konflikt der beiden Kirchenoberhäupter hervorhebt. Franziskus widerspricht. "Er war immer an meiner Seite. Es gab keine Probleme", sagt er.

Im Storytelling als Asset verlinken:

Prantl Bilanz: https://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-papst-franziskus-1.5762596

Meiler Bilanz: https://www.szcms.de/story-editor/?article=tB2SvPbL8tGFjWmdAZGrx&readonly=true

Leiter Zoch: https://www.szcms.de/story-editor/?article=TGYYHE5JvMUwT97F97ELCZ&readonly=true