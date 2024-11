Gut eine Woche nach Ende der Weltsynode für die katholische Kirche in Rom scheint zumindest in den Streit um mehr Mitbestimmung in der deutschen Kirche Bewegung zu geraten. Die vier deutschen Diözesanbischöfe, die bislang nicht am sogenannten Synodalen Ausschuss teilnehmen, wollen jetzt über ihr weiteres Vorgehen beraten.

Laut einem Bericht des Internetportals katholisch.de planen die Bischöfe Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Regensburg) und Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln) gemeinsame Gespräche über die Teilnahme am Synodalen Ausschuss in Deutschland.

Der Kölner Erzbischof werde mit den Bischöfen von Eichstätt, Passau und Regensburg „das Gespräch suchen und sich abstimmen“, zitiert das Portal eine Antwort des Erzbistums Köln. Woelki habe die Synode aufmerksam verfolgt und wolle nun die Ergebnisse studieren und bewerten. Dabei bleibe maßgeblich, „wie es im Einklang mit der Weltkirche zu Umsetzungsschritten hin zu einer synodaleren Kirche kommen kann“. Eine Sprecherin von Bischof Oster erklärte ebenfalls, dass sich die Bischöfe gemeinsam beraten wollen.

„Schlag ins Gesicht der Frauen“

Der Synodale Ausschuss ist ein Gremium aus Bischöfen, Klerikern und Laien. Es ist das Ergebnis des innerkatholischen Reformprozesses „Der Synodale Weg“, den Bischöfe und Laien 2019 als Reaktion auf den Missbrauchsskandal begonnen hatten. Als der Prozess beendet war und als Ergebnis dieses Mitbestimmungsgremium ins Leben gerufen wurde, hatten die vier Bischöfe ihre Teilnahme verweigert und damit auch ihre finanzielle Unterstützung.

Jetzt aber gibt es vom Papst höchstselbst den Auftrag, auf allen Ebenen der Kirche Gremien zur Mitbestimmung einzurichten. Franziskus hatte sich das Abschlussdokument der Weltsynode überraschend zu eigen gemacht. Gegen den Synodalen Ausschuss dürfte er deshalb auch nichts mehr haben, auch wenn der Reformprozess im Vatikan zunächst auf Ablehnung gestoßen war.

In Deutschland war kritisiert worden, dass die Weltsynode keinen eindeutigen Weg zum Diakonat der Frau geebnet hat. Im Abschlussdokument heißt es lediglich, die Frage sei „offen“. „Da soll ich mich jetzt freuen, dass es noch nicht verboten wurde?“, sagte Claudia Lücking-Michel, Mitglied im Synodalen Ausschuss und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). „Was glauben Sie, wie lange Frauen noch darauf warten, dass irgendjemand sich mal bewegt und sagt: Ach ja, jetzt könnt ihr auch noch Diakonin werden?“

Als „Schlag ins Gesicht für alle Frauen in der Kirche, aber auch für alle, denen die katholische Kirche noch etwas bedeutet“, bezeichnete der katholische Theologe Wunibald Müller die Entscheidung. Er solidarisiere sich mit den Frauen in der katholischen Kirche und rufe sie dazu auf, „sich es nicht länger gefallen zu lassen, wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, aufzustehen, Widerstand zu leisten, die zu entmachten, denen diese Macht nicht zusteht und einfach das zu tun, was sie vor Gott verantworten können und sie ihrer Würde als Frau schuldig sind“, sagte Müller der SZ.

Das Frauennetzwerk „Agenda“, bestehend aus mehr als 400 Theologinnen, begrüßte zwar das Abschlussdokument. Eine Zulassung von Frauen zum Diakonat sei aber „ein Gebot der Stunde. Es ist an der Zeit, die Berufungen von Frauen anzuerkennen“, teilte die Organisation am Wochenende mit. Sonst bestehe die „Gefahr einer Vertröstung und unnötigen Verzögerung“. Die Frauen in dieser Sache weiter hinzuhalten, sei ein gefährliches Spiel.