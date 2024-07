Der Vatikan hat ein offizielles Dokument angekündigt, das kirchenrechtliche und theologische Grundsatzfragen zum Thema „spezifischer kirchliche Ämter“ klären soll. Dazu gehört auch die Frage nach der „notwendigen Beteiligung der Frauen am Leben und an der Leitung der Kirche“. Die Glaubensbehörde werde dazu zusammen mit dem Sekretariat der Weltsynode ein Dokument verfassen. Die Ankündigung ist ungewöhnlich, denn der Vatikan sprach bislang meist nur von einer Mitwirkung von Frauen „am Leben der Kirche“; nun ist auch von der Mitwirkung an der „Leitung der Kirche“ die Rede. Das Diakonat der Frau wird auf der Weltsynode im Oktober nicht thematisiert.