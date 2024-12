Erstmals organisiert der Vatikan laut einem Pressebericht eine eigene Pilgerfahrt für nicht-heterosexuelle Menschen. Wie die römische Zeitung Il Messaggero am Freitag berichtete, soll es im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 am 6. September eine Wallfahrt für Mitglieder der LGBTQ-Community geben. Dies habe Papst Franziskus trotz Widerständen im Organisationsteam beschlossen.Im Heiligen Jahr bietet der Vatikan für zahlreiche Gruppen und Organisationen eigene Wallfahrten an. In der bisherigen Online-Version des Programms ist die LGBTQ-Wallfahrt allerdings noch nicht aufgeführt. Laut Messaggero ist für den Abend des 5. September ein Abendgebet in der Hauptkirche des Jesuitenordens Il Gesù geplant. Am 6. September sollen die Pilger durch die Heilige Pforte des Petersdoms ziehen, bevor sie zum Abschluss in Il Gesù eine Messe feiern. Geleitet werde diese vom stellvertretenden Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Bischof Francesco Savino. Die Idee zu dem Angebot für Angehörige der LGBTQ-Community und deren Angehörige stammt laut Zeitung von dem Bologneser Jesuiten Pino Piva, der in der Seelsorge für nicht-hetereosexuelle Menschen tätig ist. Nach Rücksprache mit dem Organisator des Heiligen Jahres, Erzbischof Rino Fisichella, und dem Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, habe Franziskus so entschieden. Auch der Leiter des Jesuitenordens, Arturo Sosa, habe den Vorschlag gutgeheißen.