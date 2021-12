Interview von Annette Zoch

Mit dem Lesekreis einiger Frauen in der Münsteraner Gemeinde Heilig Kreuz fing 2019 alles an, dann erwuchs aus der Frustration über die katholische Kirche Maria 2.0. Heute ist diese Reformbewegung katholischer Frauen in ganz Deutschland verbreitet. Eine Mitbegründerin damals in Münster war Lisa Kötter, 61. Inzwischen ist sie aus der Kirche ausgetreten, engagiert sich aber weiter bei Maria 2.0. Ein Gespräch über Glauben jenseits der Kirche.