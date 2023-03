Synodaler Weg:Schicksalstage für die katholische Kirche

Bischöfe, Priester und Laien treffen sich von Donnerstag an zur fünften und entscheidenden Synodalversammlung in Frankfurt. Die Erwartungen sind hoch, Enttäuschungen kaum zu vermeiden.

Von Annette Zoch

Eine Kerze brennt immer, bei der Vollversammlung des Synodalen Wegs. Es ist der Versuch, ein wenig geistliche Atmosphäre einziehen zu lassen in die nüchternen Kongresshallen der Frankfurter Messe, wo von diesem Donnerstag an wieder über Reformen in der katholischen Kirche diskutiert wird.