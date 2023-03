Wie viel Reform wagt die katholische Kirche in Deutschland?

Bischöfe, Priester und Laien treffen auf der fünften Synodalversammlung in Frankfurt Entscheidungen für die Zukunft. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem schicksalsträchtigen Termin.

Von Annette Zoch

Eine Kerze brennt immer, bei der Vollversammlung des Synodalen Wegs. Es ist der Versuch, ein wenig geistliche Atmosphäre einziehen zu lassen in die nüchternen Kongresshallen der Frankfurter Messe, wo von diesem Donnerstag an wieder über Reformen in der katholischen Kirche diskutiert wird.