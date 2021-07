Von Annette Zoch

Seit Januar 2020 diskutieren Kleriker und Laien in der katholischen Kirche im sogenannten Synodalen Weg über zentrale Reformthemen: Sexualmoral, Zölibat, Machtmissbrauch und die Rolle der Frau. Ende September kommen die Mitglieder in Frankfurt zur zweiten Synodalversammlung zusammen. Eine "Täuschung" nennt der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke die Reformdebatte in seinem Buch, das an diesem Mittwoch erscheint.