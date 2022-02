Von Bernd Kastner, Nicolas Richter und Annette Zoch

Kardinal Reinhard Marx ist ein energischer, zupackender Mann. Der Erzbischof von München und Freising sieht sich gerne als einer, der vorangeht in der Kirche, nicht als einer, der hinterherläuft. So hat er bereits zwei Gutachten in Auftrag gegeben, um sexuellen Missbrauch in seinem Bistum aufklären zu lassen.