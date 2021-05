Rebellion? Die katholische Gemeinde St. Bonaventura in Remscheid hängt eine Regenbogenfahne an die Kirche.

Am Montag wollen katholische Seelsorger in ganz Deutschland Paare segnen - auch homosexuelle. Dies löst international scharfe Reaktionen aus.

Von Annette Zoch

"Macht den Mund auf und hängt die bunten Fahnen an die Kirchen", sagt Peter Brings und schickt zu Beginn des Musikvideos einen "Gruß aus Köln" an Gemeinden in ganz Deutschland. Der Sänger und seine Kölner Mundart-Band Brings steuert mit einem gleichnamigen Song den Soundtrack bei zu "Liebe gewinnt", einer rund um den 10. Mai stattfindenden katholischen Segnungsaktion für "alle sich liebenden Paare" - auch für homosexuelle. In einem Akt der offenen Rebellion wollen katholische Seelsorger damit in 100 Gottesdiensten auf das Papier "Responsum ad dubium" (Antwort auf einen Zweifel) reagieren, in dem die römische Glaubenskongregation jegliche Segnungen für Homosexuelle verboten hatte.