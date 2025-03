Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist besorgt über ein Schwinden des christlichen Glaubens in Deutschland. In seinem Fastenzeit-Brief, den er nach dem Frühjahrstreffen der katholischen Bischöfe in dieser Woche versendete, spricht Bätzing von einer „Verdunstung einer personalen Vorstellung von Gott“ und einer „bedenklichen Ausdünnung zentraler christlicher Glaubensinhalte“. Nur noch weniger als jeder dritte Katholik glaube daran, dass sich Gott in Jesus Christus zu erkennen gegeben habe. Das mache ihm Sorgen, schreibt der Limburger Bischof. Er rief die Gläubigen dazu auf, sich neu mit ihrem Glauben und der Person Jesus Christus zu beschäftigen. Zugleich sprach sich Bätzing für mehr Anstrengungen für die Einheit der verschiedenen christlichen Konfessionen aus.