Der Schritt kam überraschend an diesem Freitagvormittag. Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, jahrelang Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und einer der profiliertesten Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland. Darüber hinaus, hat er Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten.

Um 14 Uhr am Freitag hat sich Marx öffentlich zu seinem Schritt geäußert. "Es muss sein. Ich möchte diesen Weg gehen", sagte der Erzbischof in München. Bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche genüge es nicht, administrative Veränderungen vorzunehmen. DIe Betroffenen erwarteten völlig zurecht, dass jemand persönliche Verantwortung übernehme. Diesen Druck habe er in den vergangenen Monaten zunehmend gespürt.

Wie es zur Entscheidung des Kardinals kam

Kardinal Marx hat dem Papst seine Bitte um Amtsverzicht bereits in einem Brief, der auf den 21. Mai datiert ist, übermittelt. Dieser Brief ist am Freitag gleichzeitig mit der Erklärung des Erzbistums München und Freising veröffentlicht worden. Marx zieht damit die Konsequenzen aus eigenen Fehlern bei der Aufklärung der Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und einer seiner Ansicht nach nicht konsequent genug betriebenen Aufklärung der Vorwürfe.

Marx habe den Papst "gebeten, seinen Verzicht auf das Amt des Erzbischofs von München und Freising anzunehmen und über seine weitere Verwendung zu entscheiden", heißt es in einer Mitteilung seines Bistums vom Freitag. In den kommenden Jahren, so schreibt er an den Papst, wolle er sich verstärkt der Seelsorge widmen und sich für eine geistliche Erneuerung der Kirche einsetzen.

Auszüge aus dem Brief von Marx an Papst Franziskus

Die Krise der katholischen Kirche "ist auch verursacht durch unser eigenes Versagen, durch unsere Schuld. Das wird mir immer klarer im Blick auf die katholische Kirche insgesamt, nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Jahrzehnten. Wir sind - so mein Eindruck - an einem gewissen 'toten Punkt', der aber auch (...) zu einem 'Wendepunkt' werden kann."

"Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Die Untersuchungen und Gutachten der letzten zehn Jahre zeigen für mich durchgängig, dass es viel persönliches Versagen und administrative Fehler gab, aber eben auch institutionelles oder 'systemisches' Versagen."

"Die Diskussionen der letzten Zeit haben gezeigt, dass manche in der Kirche gerade dieses Element der Mitverantwortung und damit auch Mitschuld der Institution nicht wahrhaben wollen und deshalb jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen. Ich sehe das dezidiert anders."

"Ich empfinde schmerzhaft, wie sehr das Ansehen der Bischöfe in der kirchlichen und in der säkularen Wahrnehmung gesunken, ja möglicherweise an einem Tiefpunkt angekommen ist. Um Verantwortung zu übernehmen, reicht es aus meiner Sicht deshalb nicht aus, erst und nur dann zu reagieren, wenn einzelnen Verantwortlichen aus den Akten Fehler und Versäumnisse nachgewiesen werden."

"Es geht auch nicht an, einfach die Missstände weitgehend mit der Vergangenheit und den Amtsträgern der damaligen Zeit zu verbinden und so zu 'begraben'. Ich empfinde jedenfalls meine persönliche Schuld und Mitverantwortung auch durch Schweigen, Versäumnisse und zu starke Konzentration auf das Ansehen der Institution."

Reaktionen auf den Rücktritt

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat sich "tief erschüttert" über die Entscheidung von Kardinal Marx gezeigt. "Da geht der Falsche", sagte Sternberg der Rheinischen Post. Was Marx in der Ökumene und bei der Missbrauchsaufarbeitung geleistet habe, sei enorm wichtig gewesen. Sollte der Rücktritt angenommen werden, so Sternberg, "dann fehlt uns eine ganz wichtige Persönlichkeit im deutschen Katholizismus".

Der Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, hat seinen Respekt vor Marx zum Ausdruck gebracht. Er habe den Münchner Erzbischof als einen Geistlichen erlebt, "der bereit war zuzuhören", sagte Katsch. Für Marx sei klar gewesen, dass man nur durch die Übernahme von Verantwortung einen Neuanfang machen könne. "Marx hat verstanden, dass diejenigen, die den Karren in den Dreck gezogen haben, ihn nicht zugleich wieder herausziehen können".

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller spricht von einem souveränen Schritt, an dem sich andere Bischöfe nun messen lassen müssten. Marx greife mit seinem Schritt "Kardinal Woelki frontal an, wenn er von denen spricht, die sich hinter juristischen Gutachten verstecken und nicht bereit sind, die systemischen Ursachen der sexualisierten Gewalt in der Kirche mit mutigen Reformen anzugehen", so Schüller. Der Kölner Erzbischof Woelki war von einem unabhängigen Gutachter von Pflichtverletzungen freigesprochen worden, müsste nach Meinung vieler Gläubiger aber dennoch zurücktreten, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Die Botschaft von Marx geht nach Ansicht von Schüller aber auch direkt an Papst Franziskus: "Wenn du, Franziskus, Reformen willst, dann bleibt im Blick auf die sexualisierte Gewalt in der Kirche kein Stein auf dem anderen. Sei so mutig wie ich und stoße endlich Reformen an." So sei für ihn die Botschaft von Marx zu interpretieren.

Der Werdegang von Marx in der Katholischen Kirche

Geboren 1953 im westfälischen Geseke, studierte Marx Theologie in Paderborn und Paris, wurde 1972 zum Priester geweiht und 1988 an der Ruhr-Universität Bochum zum Doktor der Theologie promoviert. 1996 wurde er zum außerordentlichen Professor an der Universität Paderborn und im selben Jahr zum Bischof geweiht. Ende Dezember 2001 wurde er vom damaligen Papst Johannes Paul II zum Bischof von Trier berufen. Seit 2008 steht Marx an der Spitze des Erzbistums München und Freising. Von 2014 bis März 2020 war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.