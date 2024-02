Der Vatikan hat erneut seine Skepsis gegenüber dem Reformprojekt Synodaler Weg der katholischen Kirche in Deutschland geäußert. In einem Brief aus Rom wird die Deutsche Bischofskonferenz gebeten, eine Abstimmung dazu von der Tagesordnung ihrer Vollversammlung in Augsburg zu nehmen, die an diesem Montag beginnt. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, will dieser Bitte zunächst nachkommen. "Alles weitere wird sich während der Vollversammlung in Augsburg zeigen", sagte ein Sprecher Bätzings. Papst Franziskus hatte in den vergangenen Jahren schon mehrmals erklären lassen, die Kirche in Deutschland sei nicht befugt, ein gemeinsames Leitungsorgan von Laien und Klerikern einzurichten. Dies aber sieht der Reformprozess vor - zur Vorbereitung eines solchen Gremiums hatte sich im November ein "Synodaler Ausschuss" konstituiert.