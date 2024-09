Papst Franziskus hat am Freitag in Singapur seine fast zweiwöchige Reise nach Asien und Ozeanien beendet. Er wurde am Abend wieder in Rom zurückerwartet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und zuletzt Singapur besucht. Dort betonte er die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens. „Alle Religionen sind ein Weg, um zu Gott zu gelangen“, sagte er am Freitag im Catholic Junior College. „Sie sind wie verschiedene Sprachen, um dorthin zu gelangen. Aber Gott ist Gott für alle.“ Franziskus, der in freier Rede sprach und vom Redemanuskript abwich, forderte die Jugendlichen auch auf, sich gegen Mobbing einzusetzen. Der 87-Jährige rief außerdem Singapurs Jugendliche auf, ihre Komfortzone zu verlassen. Wer dies nicht tue, werde fett – nicht körperlich, aber geistig. „Riskiert was! Geht raus!“, forderte der Papst in seiner improvisierten Ansprache.