Neuer Bischof im Bistum Osnabrück wird Dominicus Meier, 64, bisheriger Weihbischof von Paderborn. Er tritt die Nachfolge von Franz-Josef Bode an. Dieser war im März 2023 mit Zustimmung des Papstes zurückgetreten, wegen persönlicher Fehler im Umgang mit sexuellen Missbrauchsfällen während seiner 27 Jahre langen Amtszeit. Er war damit der erste deutsche Bischof, der sein Amt im Kontext der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche aufgab. Die Fehler Bodes im Umgang damit hatte eine wissenschaftliche Kommission der Universität Osnabrück im vergangenen Jahr in einem Bericht festgestellt. Der im Sauerland geborene Dominicus Meier trat nach seinem Abitur in den Benediktinerorden ein, hat früher auch als Kirchenanwalt gearbeitet und ist Professor für Kirchenrecht. Nach den Sommerferien soll der neue Bischof offiziell in sein Amt eingeführt werden.