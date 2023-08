Dem katholischen Bistum Aachen stehen mehrere Schmerzensgeldklagen von Missbrauchsbetroffenen ins Haus. Seine Kanzlei bereite sechs solcher Klagen vor, bestätigte der Bonner Anwalt Hans-Walter Wegmann einen Bericht der Aachener Zeitung. Wegmann hatte mit seinem Kollegen Eberhard Luetjohann auch den ehemaligen Messdiener Georg Menne vertreten. Das Landgericht Köln stellte in dem Fall eine Pflicht des Erzbistums Köln zur sogenannten Amtshaftung fest und sprach Menne in dem inzwischen rechtskräftigen Urteil 300 000 Euro zu. Die Kirche hatte Menne nur 25 000 Euro in Anerkennung des Leids gezahlt. Eine Sprecherin des Bistums Aachen sagte zu den neuen Klagen, dass jedem Betroffenen der Klageweg offen stehe. Ansonsten unterstütze die Diözese das kirchliche System freiwilliger Zahlungen in Anerkennung des Leids.