3. Juli 2019, 18:51 Uhr Katholische Kirche Missbrauch trotz Prävention

Von Matthias Dobrinski

Obwohl die katholische Kirche ihre Präventionsanstrengungen erhöht hat, geht die Zahl der Vorwürfe gegen Priester wegen sexualisierter Gewalt nicht zurück. Sie sei von 2009 bis 2015 in etwa konstant geblieben, berichtet ein Forscherteam aus Mannheim, Heidelberg und Gießen (MHG) in einem Aufsatz für die Fachzeitschrift Psychiatrische Praxis. Bei ihrer Auswertung kirchlicher Personalakten hätten sie keine Fälle aus der Vergangenheit einbezogen, sondern nur aktuelle Beschuldigungen. Dies zeige, "dass sexueller Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Priester ein anhaltendes Problem ist, kein historisches", sagt Verbundkoordinator Harald Dreßing. Die Präventionsarbeit der Kirche sollte sich "vor allem an die Gruppe von Priestern richten, die zum sexuellen Missbrauch disponiert ist".