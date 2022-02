Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) hat im vergangenen Jahr knapp 9,4 Millionen Euro an Betroffene von Missbrauch in der katholischen Kirche ausgezahlt. Wie aus dem am Freitag in Bonn vorgestellten ersten Jahresbericht des Gremiums hervorgeht, gingen zwischen Januar und Dezember 2021 exakt 1565 Anträge ein. Davon weist der Bericht 616 als erledigt aus, 949 blieben in diesem Zeitraum noch unerledigt.

Bei 606 Anträgen entschied die UKA auf eine Anerkennungsleistung. In 268 Fällen blieb die Leistungshöhe unter 10 000 Euro, in 47 Fällen überschritt sie die Schwelle von 50 000 Euro. Darunter befinden sich sechs Fälle, in denen die Leistungen über 100 000 Euro lagen.

Die UKA war von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossen worden und hatte am 1. Januar 2021 ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie hat die Aufgabe, darüber zu entscheiden, wie viel Geld Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids erhalten. Dazu nimmt sie Anträge der Betroffenen über die jeweiligen Ansprechpersonen der Bistümer oder Ordensgemeinschaften entgegen, legt eine Leistungshöhe fest und weist die Auszahlung an. Den Vorsitz hat die frühere Richterin Margarete Reske, in dem Gremium sitzen Juristen, Mediziner und Psychologen. Weil die Kommission anfangs mit der Arbeit nicht hinterherkam, wurde sie zwischenzeitlich personell aufgestockt.

Zahlreiche Missbrauchsbetroffene kritisieren die Arbeit der UKA als intransparent. "Dass die UKA eine Black Box ist, mag man von außen eventuell so sehen, weil wir Entscheidungen zu den Anerkennungszahlungen fällen, ohne sie nach außen näher zu begründen", sagte Reske. "Wir haben aus der Verfahrensordnung selbst eine Orientierung, nämlich die von staatlichen Gerichten ausgesprochenen Schmerzensgelder. Die Schmerzensgeldtabellen sind öffentlich zugänglich. Von daher ist die Box vielleicht eher grau als schwarz."

Viele Betroffene bezweifeln allerdings, ob die Schmerzensgeldtabelle dazu tauge, die tatsächlichen Dimensionen des erlittenen Leides widerzuspiegeln. Der Bericht zeige, dass die große Zahl der Bescheide weit unter der so oft genannten Summe von 50 000 Euro bleibe, sagt Johannes Norpoth vom Betroffenenbeirat der Bischofskonferenz: "Das Anerkennungssystem wird seinem Anspruch und seiner Aufgabe nur in einem verschwindend kleinen Teil der Vorgänge gerecht." Eine Antragstellung verbinde sich mit der zentralen Frage, "ob unser Leid gesehen wurde", sagt Julia Sander vom Betroffenenbeirat im Erzbistum Freiburg. "Die Auszahlung eines Geldbetrages, die ohne jede Begründung erfolgt, gibt darauf keine Antwort." Besonders schlimm sei, dass die Bischöfe um die Kritik wüssten - aber nicht bereit seien, die Verfahrensordnung für die UKA entsprechend zu ändern.