"Danach habe ich mich gefragt: Wer ist eigentlich wir?"Kardinal Reinhard Marx in der Frauenkirche in München.

Schon eine Weile nagen Zweifel an Kardinal Marx - am Umgang seiner Kirche mit Missbrauchsfällen, am eigenen Verhalten in der Sache. Der Amtsverzicht ist seine ganz persönliche Antwort. Und ein Zeichen.