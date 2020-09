"Wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, muss er dafür geradestehen": Hans Zollner leitet das Centre for Child Protection an der Päpstlichen Universität in Rom.

Interview von Edeltraud Rattenhuber und Annette Zoch

Der Jesuitenpater Hans Zollner, 53, ist Psychologe und Leiter des Centre for Child Protection an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er gilt als einer der führenden Fachleute zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche.